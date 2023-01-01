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替代項 - Zoho Campaigns

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。

Moosend

Moosend

moosend.com

最簡單的電子郵件行銷和自動化軟體。 Moosend 是最簡單、最現代的解決方案，可提供電子郵件行銷和自動化體驗，從而推動真正的收入成長。

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