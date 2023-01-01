ZingHR 一直是幫助組織超越自動化並提供可直接影響業務成果和增強員工體驗的解決方案的驅動力。 ZingHR 的目標是採用以員工為中心和行動優先的方法。一個企業 HCM 平台，用於改善員工隊伍，不受地域限制，涵蓋從入職到離職等整個範圍。

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