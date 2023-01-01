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Zing TV是一款高清視訊點播觀看應用，擁有數千部韓國電影、中國電影、香港電影、電視節目、動畫電影（動漫），有趣又吸引人。 Zing TV 為您帶來豐富的高清品質視訊商店和許多新電影的更新，適合所有年齡層的需求。

網站： tv.zing.vn

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