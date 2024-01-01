Zeta Global

Zeta 行銷平台 (ZMP) 提供對您的組織最重要的東西——真正的成長。在業界領先的專有數據和人工智慧組合的支援下，ZMP 使行銷人員能夠創造個人化的全通路體驗，從而推動客戶獲取、收入成長和保留，同時提高行銷效率。跨通路和裝置識別最佳客戶和潛在客戶，並根據獨特的屬性和無與倫比的預測洞察力，在正確的時間和首選管道提供正確的產品和內容。原生 CDP 和身分解析 Zeta 行銷平台包括原生 CDP 解決方案，該解決方案使用 Zeta 的擴展身份圖來識別匿名用戶，並透過有意義的個人化體驗跨渠道吸引他們。您可以使用直覺、低程式碼的視覺化介面來配置品牌的身份解析、統一和衛生要求。 Zeta 的解決方案植根於我們確定性資料集（全球 7.5 億多個身分）的實力和規模，提供獨特的客戶知識深度。 · 實現客戶和潛在客戶的單一持久視圖· 透過嚴格的ID 解析和整合資料衛生來維護身分·透過即時存取和即時更新整合任何資料來源大規模獲取潛在客戶利用Zeta 不斷更新的人口統計、行為和意圖訊號，發掘您產品的市場消費者。只有 Zeta 行銷平台結合了專有的確定性資料集、工業強度標識符以及用於全通路編排和活化的完整解決方案。 Zeta 提供您所需的洞察力，確保您的策略以結果為導向並具有可衡量的績效。 · 透過確定性數據和意圖信號發現市場中的消費者· 大規模執行和協調您的全渠道獲取策略· 尋找並吸引那些看起來像您的最佳客戶的新客戶全渠道參與Zeta 提供單一平台來協調跨通路和跨通路的每一次客戶體驗貫穿個人的整個生命週期。您可以跨數千​​個付費和自有管道激活客戶和潛在客戶，透過最新的見解優化每次交互，從而實現最佳結果。讓我們強大的人工智慧引導您做出最佳決策。透過 Zeta 行銷平台，您可以從針對每個管道製定單獨的策略發展為整體客戶體驗策略，該策略考慮個人如何在他們喜歡的管道中與您的品牌互動。 · 跨通路和裝置識別每個人 · 透過豐富的客戶資料和可行的洞察來定位個人 · 透過 1:1 優惠和客製化內容編排全通路訊息

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