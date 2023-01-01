WebCatalog

替代項 - Zenkit To Do

Google Tasks

Google Tasks

tasks.google.com

隨時隨地管理、擷取和編輯您的任務，待辦事項可在您的所有裝置上同步。與 Gmail 和 Google 日曆的整合可協助您更快完成任務。

Microsoft To Do

Microsoft To Do

todo.microsoft.com

Microsoft To Do（以前稱為 Microsoft To-Do）是一款基於雲端的任務管理應用程式。它允許用戶透過智慧型手機、平板電腦和電腦管理他們的任務。該技術是由 Microsoft 收購的 Wunderlist 背後的團隊開發的，獨立的應用程式可以融入 Outlook 產品系列的現有任務功能中。

Todoist

Todoist

todoist.com

加入 2500 萬人和團隊，使用 Todoist 組織、規劃和協作處理任務和專案。 The Verge 的「最佳待辦事項清單」。

iCloud Reminders

iCloud Reminders

icloud.com

您可以建立和管理待辦事項，並使用 iCloud.com 上的「提醒」將它們組織到清單中。您也可以與其他 iCloud 使用者共用提醒清單。

TickTick

TickTick

ticktick.com

TickTick 是一款簡單有效的待辦事項清單和任務管理器應用程序，可幫助您制定日程、管理時間、保持專注、提醒截止日期以及組織家庭、工作和其他地方的生活。 TickTick 幫助您充分利用一天的時間並完成工作 (GTD)。無論是您想要捕捉的想法、要實現的個人目標、要完成的工作、要追蹤的習慣、與同事合作的項目，還是與家人分享的購物清單（在清單製作者的幫助下）。透過我們的生產力規劃器實現您的目標。

TasksBoard

TasksBoard

tasksboard.com

Google Tasks 的桌面應用程式。

Any.do

Any.do

any.do

加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

數位行銷報告變得簡單。在幾秒鐘內將所有 Digital MK 資料匯入 Google Sheets、Data Studio、商業智慧平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。

探索

WebCatalog Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.