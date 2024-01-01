替代項 - Zapworks

Aryel

aryel.io

Aryel 是一個無程式碼平台，使代理商和品牌能夠創建、分發和優化沉浸式展示廣告活動，同時收集有價值的數據，包括受眾情緒狀態和臉部特徵。值得注意的是，Aryel 為全球客戶提供服務，包括 WPP、Teads、Lavazza、普華永道、Barilla、費列羅等知名組織。自 2020 年推出以來，Aryel 改變了 AR 體驗的交付方式，將曾經不可能的想法變為現實。如今，超過 50,000 名行銷人員使用 Aryel，開創了廣告的​​新時代。我們的平台提供多種免費和付費的 3D 資源和可自訂模板選擇，讓您輕鬆實現您的願景。但這還不是全部：借助我們內建的品牌套件功能，您可以保存公司的顏色、字體和資產...