替代項 - Zapworks
Vectary
vectary.com
建立 3D 互動體驗來傳達您的想法。 Vectary 是一個線上平台，用於創建和管理互動式 3D 設計，以啟發、教育和解決問題。 無需下載，無需代碼 - 一切都在瀏覽器中。
Dopple.ai
dopple.ai
體驗由人工智慧支援的與數千名角色、同儕和導師聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我們擁有超過 100 萬創作者的社區，是全球最大的網路、行動、AR 和 VR 3D 內容發佈、分享和發現平台。
Emersya
emersya.com
Emersya's Interactive 3D is an all-in-one medium that allows customers to: - Explore products inside & out, from all angles and in great detail - Browse interactive product visuals of the highest quality - Learn about a product's story through enriched content - Simulate & try out product features i...
LEVAR
levar.io
Start driving more conversions today with 3D and augmented reality shopping experiences from LEVAR. Create and distribute 3D/AR product models on your eCommerce store and across all of your marketing and sales channels—product pages, email, SMS, social media, and landing pages. LEVAR’s exact-to-scal...
VNTANA
vntana.com
VNTANA is a SaaS platform that makes 3D asset production and distribution fast and scalable. 3D is driving high ROI in B2B and B2C sales (2x conversion lift and 40% reduction in returns), but implementing 3D has required a lot of manual work from 3D artist which is time consuming and expensive. VNTA...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz provides end-to-end 3D and Augmented Reality(AR) asset creation, management and distribution to online brands and retailers. Designhubz' web-based suite and advanced digitization rigs convert entire physical inventories into 3D and AR visualizations and virtual try-ons in a matter of days...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin is a powerful WebAR marketing platform that enables you to launch campaigns and generate leads and sales with ease while reducing costs without the need to code or download apps. Whilst choosing between the AR solutions that xarwin supports, such as marker-less object placement, drag and drop...
Avataar
avataar.ai
3D spatial narratives are revolutionizing the landscape of online shopping; 6 out of 10 shoppers prefer to buy from retailers who integrate 3D in their digital stores. Avataar offers an efficient, plug-and-play solution for 3D videos and interactive web scrolls, tailored for ecommerce stores across ...
Camweara
camweara.com
Camweara, augmented reality software plugin virtually allows customers to wear products you are selling in a realistic way: at home, in the office, in a restaurant with friends or in the shop. Increases sales conversion rate & decreases product returns on online stores. It is compatible for Shopify,...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck offers engaging, fully interactive 3D models ready to be added anywhere online or be viewed in Augmented Reality, connecting brands and retailers
Aryel
aryel.io
Aryel 是一個無程式碼平台，使代理商和品牌能夠創建、分發和優化沉浸式展示廣告活動，同時收集有價值的數據，包括受眾情緒狀態和臉部特徵。值得注意的是，Aryel 為全球客戶提供服務，包括 WPP、Teads、Lavazza、普華永道、Barilla、費列羅等知名組織。自 2020 年推出以來，Aryel 改變了 AR 體驗的交付方式，將曾經不可能的想法變為現實。如今，超過 50,000 名行銷人員使用 Aryel，開創了廣告的新時代。我們的平台提供多種免費和付費的 3D 資源和可自訂模板選擇，讓您輕鬆實現您的願景。但這還不是全部：借助我們內建的品牌套件功能，您可以保存公司的顏色、字體和資產...
CareAR
carear.com
透過 CareAR，您可以更快地解決問題、減少調度並提高客戶滿意度分數。我們的服務體驗管理（SXM）平台為客戶和服務管理團隊提供遠端AR支援和自助指導，大大增強了客戶、員工和現場工作人員的體驗。優點： • 更快解決問題：獲得即時的視覺背景– 花時間解決問題而不是評估情況• 更高的首次修復率：透過註釋工具箱獲得更快的解決方案• 轉移昂貴的調度：透過以下方式提高遠端解析度並減少不必要的調度視覺化協助和指導• 知識轉移：縮小您的技能差距，讓專家更容易接觸到初級現場資源或承包商• 客戶體驗：透過無與倫比的品質、服務和能力提高客戶滿意度和淨推薦值• 降低碳足跡：消除或減少上門服務以實現問題解決，同時降低...
UniteAR
unitear.com
創新的無編碼擴增實境 SaaS 平台 UniteAR 提供尖端的擴增實境 (AR) 解決方案，無需編碼技能，使每個人都可以進行 AR 創作。透過 UniteAR，使用者可以打造引人入勝的 AR 體驗，這些體驗可在 AR 應用程式和 WebAR 平台上無縫運行，從而為其內容提供多樣化的覆蓋範圍。帶有您的企業名稱的個人化 WebAR URL UniteAR 允許使用者使用自己的企業名稱自訂 WebAR URL，從而為他們在 AR 世界中提供獨特的品牌數位空間。此功能不僅增強了其品牌影響力，還確保了令人難忘的用戶體驗。適用於 Android 和 iOS 的自訂 AR 應用程式 除了 WebAR 之外...
Blippbuilder
blippar.com
創建 AR 的簡單而強大的方法是使用 Blippbuilder。此設計工具易於學習，可讓您為印刷材料（海報、印刷廣告、活動展位或書籍等任何內容）添加一層互動性。透過動畫、遊戲或 3D 模型將其變為現實。新增購買連結、收集用戶回饋、展示如何使用您的產品等等。
ROAR
theroar.io
ROAR Editor 是一流的工具，只需點擊幾下即可創建您自己的高品質擴增實境體驗。它是為非技術用戶設計的。無論您需要個人使用還是商業用途，ROAR 都將為您提供全套 AR 功能，幫助您測試、遊玩並為您的客戶、合作夥伴和朋友提供完全身臨其境的用戶體驗。 ROAR 編輯器包含所有主要的擴增實境功能，包括視訊、音訊、操作按鈕 (CTA)、圖像、文字、3D 模型，甚至 CPG 產品的其他事實。
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR 是一個基於雲端的平台，使用者只需點擊幾下即可建立和分享擴增實境體驗，並有助於大幅加速和簡化開發過程。使用 MyWebAR 打造的所有體驗都可以在網頁瀏覽器中獲得，並且不需要消費者在智慧型手機或平板電腦上下載任何應用程式即可查看 AR。它可以縮短客戶旅程並提高轉換率。其易於使用的無程式碼編輯器和廣泛的即用型範本和資源庫使用戶無需具備任何特殊技能或聘請專業開發人員即可建立 AR 體驗。
Hololink
hololink.io
Hololink 是一款基於網路的擴增實境編輯器，可透過視覺無程式碼解決方案和業界領先的影像辨識來建立 AR。在 Hololink 中創建的 AR 直接在行動瀏覽器中提供服務，無需使用應用程序，使得從創建到最終用戶的整個過程 100% 基於瀏覽器。無限可擴展，非常適合沉浸式網路上的任何行銷或溝通管道。使用 3D 模型、動畫、視訊、圖像和音訊直接在瀏覽器中建立 AR。只需拖放即可定位您的內容。讓您的 AR 沉浸式體驗並與多個連接的場景進行交互，只需單擊即可發布。自訂一切，從載入畫面和載入微調器到所有內容，直接在編輯器中將動畫新增至非動畫物件。使用綠幕使您的影片彈出。 Hololink 自豪地在丹...
Vossle
vossle.ai
Vossle 是一個無程式碼 WebAR 開發 SaaS 平台，企業可以使用該平台在 1 分鐘內創建擴增實境。使用 Vossle 的核心 AR+AI 引擎，無需下載應用程式即可體驗世界目標、基於圖像目標的活動、遊戲或基於人臉檢測的嘗試。
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK 讓您可以利用所有可用的追蹤系統，例如 Wikitude、visionLib、Vuforia、Placenote、6d.ai 等。您可以使用應用程式生成器僅透過樣式和填充應用程式來建立應用程序，也可以使用 viewar-api 創建自己的應用程式。請造訪：www.viewar.com 查看
Variant Launch
launchar.app
iOS 和 Android 上的 WebAR - 無需應用程式 使用我們簡單的 Javascript SDK 從任何連結或 QR 程式碼在瀏覽器中啟動您的 AR 體驗。本機品質的跟踪，無需按次付費。在創造近 100 個 AR 體驗後，我們對現有 WebAR 服務的痛點進行了長期、認真的檢視。我們將 Launch 打造得更便宜、更可靠、更全面、更好。 iOS 上不支援 WebXR？沒問題。透過 Launch，您可以建立適用於 iOS 裝置的基於瀏覽器的體驗。不再因定價過高而取消項目。每月的固定費用只是其他 AR 平台價格的一小部分。不再有破損的縮放。不再有漂移。不再有抖動。透過 ARCore 和...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK是一款AR應用開發工具。您可以使用 MAXST AR SDK 輕鬆建立自己的 AR 應用程式。以下是 MAXST AR SDK 中包含的功能。 - 空間追蹤器- 物件追蹤器（目標：尺寸在0.3m~1.5m 之間的3D 物件） - 映像追蹤器（目標：2D 映像） - 雲端辨識器（在伺服器上提供映像辨識） - AR Fusion Tracker （使用ARKit、ARCore 增強性能） ) - 標記追蹤器（目標：標記） - QR 代碼追蹤器（目標：QR 代碼） - QR/條碼閱讀器此外，我們還有用於創建目標對象和空間的地圖文件的工具。 - MAXSCAN（應用程式商店） ...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti 提供了一個使用者友善的平台來創建、部署和管理在地化擴增實境內容。
PlugXR
plugxr.com
PlugXR 是一個基於雲端的平台，使用戶無需程式設計技能即可創建 AR 解決方案、產品視覺化和空間運算體驗。該平台透過提供拖放介面簡化了開發過程，使用戶能夠使用 3D 模型、動畫、圖像和影片創建身臨其境的體驗。它是世界上第一個支援多種第三方 SDK 的無程式碼解決方案，例如 Vuforia、ARCore、ARKit、ARFoundation、ARDK、AR.JS 等。此外，它也是第一個無程式碼平台，使用戶能夠為 Android、iOS、Web、桌面以及 VR 和 MR 裝置開發基於 Web 的本機應用程式。借助 PlugXR，用戶可以輕鬆地將 3D 模型、動畫、圖像和影片拖放到畫布上，並創建...
Onirix
onirix.com
無程式碼、低程式碼和 SDK 擴增實境平台可協助您建立、託管、發佈和分享 Web AR 內容。可供全球超過 45 億 IOS 和 Android 用戶使用，並且相容於全球 92.94% 的裝置。 Web AR 不需要任何應用程序，是體驗 AR 消除最終用戶障礙的最快、最方便的方式。針對零售、旅遊、文化、電子商務、休閒娛樂、活動以及許多其他有影響力的行業的 B2C 體驗的 B2B 解決方案。它是使用純 JavaScript 和其他 Web 標準（例如 WebGL 或 WebAssembly）構建的，並結合了經過最佳化以在 Web 瀏覽器中運行的內部電腦視覺演算法。透過 Embed SDK，您可以...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu 是您透過 3D 和擴增實境進行產品視覺化和講故事的一站式商店。我們透過 Studio 平台幫助品牌提高銷售、知名度和參與度。借助 Studio，您可以在不同平台上建立、管理和部署 3D 和 AR 體驗，並將所需的一切集中在一個地方。產品和功能包括： -完整的 3D 文件管理器 -WebAR 託管 -AR 體驗編輯器 -3D 和 AR 配置器 -AR 模板 -3D 建模和掃描 有關更多信息，請訪問：Ocavu.com。
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture 是一個用於設計協作的擴增實境平台，可以以 AR 格式查看 3D 模型。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是 B2B 用戶的擴充現實雲端資產管理和自助發布平台。它聚合了不同的AR/VR 技術，例如AR.js、Quick Look、WebAR 的8th Wall，以及適用於Android 和iOS 應用程式的ARKit/ARCore，並方便透過統一的Web 介面進行訪問，而無需額外的開發工作。透過同一 Web 介面，使用者可以管理其內容資產、建立專案並將團隊成員指派到相應的專案。還整合了自動二維碼生成、連結管理和廣泛的統計。我們很高興提供我們的技術，包括作為企業解決方案的諮詢，或作為創意和數位機構的解決方案提供商，這些機構不能或不想自己進行 IT 開發，但仍希望為其客戶提供創新解決方案。...
ARGear
argear.io
ARGear 是基於 SaaS 的擴增實境軟體，可協助應用程式開發人員為自己的應用程式實作類似 Snapchat 的 AR 功能和內容。與其他AR解決方案不同，ARGEAR平台不僅提供一體化的AR SDK，還提供從AR貼紙到頭像的6000多種AR內容。它將提供基本的AR自拍功能，例如即時臉部追蹤和相機濾鏡，還提供高級功能，例如即時美化、3D貼紙和各種觸發效果。 Seerslab 是一家全球領先的擴增實境 (AR) 公司，為全球智慧型手機和應用程式開發人員提供經過驗證的擴增和混合實境解決方案和內容。身為三星的AR內容合作夥伴，Seerslab在三星Galaxy智慧型手機系列的預設相機上提供了多種...
Wikitude
wikitude.com
高通旗下的 Wikitude 是行動擴增實境 (AR) 技術領域的知名先驅，也是許多屢獲殊榮的智慧型手機、平板電腦和智慧眼鏡 AR 解決方案背後的公司。其完全內部開發的 AR 技術可透過其核心產品 Wikitude AR SDK 和許多免費產品獲得，使數千個應用程式、品牌、機構、開發人員和 AR 愛好者能夠實現他們的專案目標。 Wikitude 擁有數以萬計的開發者帳戶和已發布的 AR 應用程序，是領先的 AR 技術提供商。
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega提供城市級AR雲端解決方案，以靈活的採集方案、領先的測繪和本地化能力以及易用的工具鏈賦能文旅、商圈、教育、工業等眾多行業。
Augment
augment.com
Augment 是一個擴增實境平台，允許使用者透過平板電腦或智慧型手機在真實環境中即時 3D 視覺化產品。
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速發展的擴增實境（ARKit + ARCore）和 XR 技術，結合消費者硬體和瀏覽器的發展，成為客戶在 3D 和/或環境中體驗產品的新推動者，而無需產品實際存在。這些和其他新興技術提供了參與整個產品生命週期的能力——這是一種透過虛擬教育、支援和補充產品的追加銷售將採用、使用和忠誠度聯繫在一起的持續方式
Vuframe
vuframe.com
Vuframe 是一個尖端平台，徹底改變了企業級 3D、擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 應用程式的建置過程。過去，開發此類應用程式需要專業技能、漫長的開發週期和大量的預算。現在，Vuframe 簡化了整個流程，使各種規模的企業都可以使用。
CGTrader
cgtrader.com
作為全球最大的可授權庫存和客製化 3D 模型來源，該公司的業務包括兩條相互關聯的業務線。該公司提供 3D 模型自助服務 CGTrader Marketplace，擁有超過 800,000 個可授權 3D 模型和 CGTrader Enterprise 3D Modeling，供企業客戶和線上零售商將其 2D 產品圖像轉換為逼真的 3D 模型。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR 是同類產品中最好的，擁有業界最簡單、最強大的 AR 平台。專為小型企業、機構打造，設計打造沉浸式 XR 體驗。將您的印刷品、銷售材料、電子商務產品視覺化等轉變為擴增實境體驗。 EvolveAR 提供了一整套 AR 功能，可協助您創建、體驗並向您的客戶、合作夥伴和朋友提供完全身臨其境的使用者體驗。它包含所有主要的擴增實境功能，如視訊、音訊、操作按鈕 (CTA)、影像、360° 視訊和 3D 模型。 1) 所需的零程式設計和編碼專業知識 2) 即時深入的 AR 驅動分析 3) 新的內容管理和行銷模式 4) 連結數位世界和實體世界的用戶
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一個 3D 資產管理平台，可供開發人員和公司在整個組織內外即時儲存、保護和共享 3D 內容。我們提供 3D 優先的內容管理系統 (CMS) 和交付網路 (CDN)、資產壓縮和轉換工具以及可擴展的 BaaS 基礎設施，使開發人員和組織能夠跨平台即時管理、處理和串流其 3D 內容裝置.我們為超過 100,000 名用戶提供服務，他們使用我們的平台創建即時 3D 體驗（用於醫療保健、娛樂、零售、遊戲、行銷、培訓等）並管理他們的互動式內容並發現、處理和共享 3D 資產團隊及其他。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Streem
streem.com
StreamCore® 是一種企業級遠端視覺輔助工具，使用開箱即用的擴增實境 (AR) 功能。透過添加互動式、無需下載的視訊協作工具，公司可以快速查看並遠端解決問題，從而加快診斷和支援解決時間。借助 Streem 的 API 或 SDK，支援 AR 的遠端視訊工具可以嵌入和/或整合到本機應用程式和現有工作流程中
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 產品視覺化平台，讓全球電子商務領導者能夠使用 3D 模型產生令人驚嘆的產品視覺效果和 AR 體驗。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
Zakeke
zakeke.com
最靈活、最完整的視覺商務平台。 透過即時 2D、3D、AR 和虛擬試穿定制，將您的商店打造為非凡的客戶體驗。