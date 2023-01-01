透過公眾號在 Zalo 上建立商業品牌。 Zalo公眾號是企業專用帳號，為企業創造良好的互動環境，進而提升Zalo平台的品牌認知度與顧客信任度。

網站： oa.zalo.me

免責聲明：WebCatalog 與 Zalo Official Account 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。