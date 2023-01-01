Yodayo
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Yodayo」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Yodayo：動漫迷的社交創意中心，可以創作粉絲藝術並與心愛的角色聊天。 - 發現您最喜歡的動漫角色的令人難以置信的粉絲藝術 - 讚並分享您的藝術收藏 - 使用我們的人工智慧在幾秒鐘內創建您自己的粉絲藝術 - 10,000 多種藝術風格可供選擇 - 個人化您的聊天機器人，享受無廣告、無限制的訊息傳遞。 - 與您喜愛的角色的人工智慧聊天機器人一起沉浸在角色扮演中
網站： yodayo.com
免責聲明：WebCatalog 與 Yodayo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。