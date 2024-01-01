替代項 - Yabble

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主題將來自任何管道的非結構化回饋資料轉化為洞察，以改善產品和客戶體驗。在人工智慧的支援下並以您的業務知識為指導，現在您可以輕鬆、快速地獲得準確的結果。主題提供您需要的答案 - 為什麼您的分數會改變？需要解決哪些關鍵痛點？新功能好用嗎？客戶對該功能有何評價？使用您可以信賴的數據來幫助所有決策者在現場回答問題。結果？您的產品、營運和洞察團隊將在優先事項和需要解決的問題上保持一致，推動改進，從而帶來更多收入。我們的人工智慧可以直接從您的回饋數據中找到見解。然後你就可以用你的業務知識來指導人工智慧。您可以輕鬆獲得團隊採取行動所需的整體情況和所有豐富細節。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...