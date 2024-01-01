替代項 - Wowzi
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Affable.ai
affable.ai
影響者行銷平台 Affable 讓全球品牌、代理商和 D2C 電子商務品牌輕鬆找到影響者、管理活動並衡量投資報酬率！經過驗證的影響者。 100+ 客戶。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
HypeAuditor
hypeauditor.com
一體化解決方案，助力您的影響力行銷。 管理影響者行銷活動的整個生命週期。
Traackr
traackr.com
Traackr 是數據驅動的影響者行銷的記錄系統，行銷人員用它來投資正確的策略、簡化行銷活動和規模化計劃。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
Fohr
fohr.co
Fohr 是頂級影響者行銷公司之一，致力於將合適的影響者和品牌大使與頂級品牌聯繫起來。請立即造訪我們的網站。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我們相信社群分發的視覺內容是廣告的未來。現在，這種情況正在 Instagram 上發生，我們希望幫助品牌參與這場冒險並在 Instagram 上獲勝。該平台允許品牌衡量他們的 Instagram 行銷努力並吸引有影響力的人來創建內容。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 轉變您的社群媒體策略：人工智慧支援的創作者行銷平台。 - 輕鬆釋放社群媒體的潛力，發現完美的創作者。我們的過濾器使您能夠根據您或客戶的需求量身定制特定的利基市場。 - 利用人工智慧豐富的創作者檔案進行精確分析並最大程度地影響您的行銷活動，從而優化您的投資報酬率。 - 透過創作者追蹤 (AI) 維持自動化產業監控的領先地位，並成為第一個發現趨勢和新興創作者的人。不再需要花費大量時間在網路上搜尋更新 - 現在，所有貼文都可以輕鬆追蹤。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Influence.co
influence.co
作為創作者所需的一切。 加入第一個為影響者和創作者設計的專業網絡。立即建立您的個人資料，以賺錢、互相學習並透過社群結識新朋友。
#paid
hashtagpaid.com
付費主題標籤 - 在一個平台上與創作者進行配對、發起活動並運行創作者白名單。影響者行銷現在安全、簡單、快速。
Upfluence
upfluence.com
透過創作者行銷推動銷售。 影響者行銷、聯盟計劃、創作者管理、用戶生成內容、品牌大使：建立有價值的合作夥伴關係來發展您的業務。
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks 是一個屢獲殊榮的影響者行銷平台，並獲得 B Corporation 認證，與創作者和世界領先的消費品牌一起推動社交商務。 MagicLinks 的專有技術 Match Intelligence™ 為希望提高社群媒體知名度、參與度和銷售量的品牌提供策略性創作者匹配。該平台提供可擴展、有數據支援的電子商務解決方案，具有可靠的投資回報率和全通路報告，同時也為創作者提供了賺取和發展業務的可靠方式。
Influencity
influencity.com
Influencity 是一種由人工智慧驅動的影響者行銷解決方案，可在單一平台上進行完整的影響者關係管理。我們的技術堆疊包括 60 多項功能，可協助大大小小的公司客製化工作流程並成功執行端到端影響者活動。影響力使您能夠： - 在幾秒鐘內找到完美的影響者。我們將包含超過 1.7 億影響者資料的資料庫放在您的指尖，並透過 20 多個過濾器幫助您將理想的資料歸零。根據影響者參與度、地點、性別、年齡、興趣、受眾人口統計等進行搜尋。 - 獲得有價值的個人資料洞察，查看社交媒體上未顯示的統計數據，並將影響者組織到清單中，以查看他們重疊追蹤者的百分比。 - 在投入一分錢之前評估您的活動結果，並根據您團隊的需...
Afluencer
afluencer.com
在這裡認識影響者、小影響者和創作者！適用於 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的貼文和影片。 • 我們將向您介紹新的合作夥伴，他們將為您創建用戶生成內容(UGC) 並將其發佈到他們的社交媒體頻道上。 • 您可以向我們註冊（免費！）以設定您的品牌資料。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。
Heepsy
heepsy.com
在幾秒鐘內找到有影響力的人。按地點和類別即時存取 Instagram、Youtube、Tiktok 和 Twitch 影響者。分析他們的受眾並聯繫他們。
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作夥伴關係管理解決方案，透過端到端技術和綜合服務為行銷人員推動獲利成長。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一個專為社交網路上準確的影響者分析而設計的平台。由於現代科技、機器學習和內部開發的使用，Yoloco 幫助使用者取得成功開展廣告活動所需的所有資料。該平台提供了強大的工具，您可以使用它們： - 使用強大的過濾器搜尋影響者 - 包含 20 多個指標的影響者分析報告 - 影響者外展 - 競爭對手分析 - 行銷活動管理器
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一個線上市場，使品牌能夠與經過驗證的微型和奈米影響者建立聯繫，以實現互惠互利的合作。該平台為創作者提供了展示技能並擴大追隨者的空間，同時允許企業利用影響力行銷的力量來接觸目標受眾。透過促進這些聯繫，ViralMango 正在徹底改變品牌和創作者合作創建引人入勝且真實內容的方式。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 為世界上最大的品牌解鎖了影響者行銷，其中重點關注 TikTok。我們是一個利用成熟的數據基礎設施構建的全方位服務解決方案，利用預測分析和機器學習，在我們世界一流的戰略和執行團隊的基礎上優化影響者營銷策略。無論您是專注於品牌知名度、透過創作者主導的自然內容創作來提高社會影響力，還是製定直接成長策略，我們都能滿足您的需求。我們與各種規模的品牌和行銷機構合作過，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家。我們相信，品牌需要的不僅僅是自助服務軟體來有效利用成長最快的營銷垂直領域，這就是為什麼我們在該領域最成熟的數...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
Stellar
stellar.io
Stellar 的網紅行銷解決方案讓您更聰明、更快速、更有效率地進行行銷活動。透過Stellar 直覺且易於使用的軟體，行銷人員可以拋棄電子表格，自動化尋找影響者的繁瑣手動流程，對他們參與的影響者做出數據驅動的決策，安排和自動化工作流程，甚至預測和衡量行銷活動投資報酬率。憑藉我們尖端的技術和熱情的員工，Stellar 軟體和代理商已經為世界各地和各個行業的許多公司提供了幫助。
Socialveins
socialveins.com
它是一個有影響力的行銷平台，活動經理可以與平台上註冊的數千名創作者一起發起和管理他們的活動
Social Native
socialnative.com
一體化 UGC 平台和影響者解決方案，為品牌內容提供支援。創建、獲取和優化用戶生成的內容和社交內容。
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim 是一個人工智慧驅動的影響者行銷和創作者管理平台。我們提供最好的服務，並幫助品牌根據社群媒體平台的影響力、人口統計和受眾來識別影響者。我們的人工智慧工具可協助您與真正與真正的追隨者互動的最佳影響者建立聯繫。 Socialfaim 工具可協助您追蹤活動並衡量效果。
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce 將您的 Instagram 和 TikTok 變成迷人的購物體驗，釋放您的品牌潛力，透過用戶生成內容培育社區，並透過影響者合作夥伴關係擴大銷售。
SARAL
getsaral.com
SARAL 是專為電子商務品牌打造的簡單有效的影響者行銷平台。尋找未開發的影響者、自動化外展、管理關係、追蹤績效和發送付款 - 一切都在同一個屋簷下！獲取免費試用並親自測試！