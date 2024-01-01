替代項 - Woopra
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
Funnel
funnel.io
支援從任何行銷或廣告資料來源收集數據，並將行銷數據轉換為自動化行銷報告。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具。立即開始免費試用！無需抄送。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
TheyDo
theydo.io
數位化設計思維以客戶為中心解決問題。使用經過驗證的方法大規模改造您的業務以產生突破性創新。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯亞電視劇，於 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。該劇由 Grace danile 編劇，由 DIL Pictures 製作和發行。
FullStory
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FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
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輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。
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Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
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只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
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