替代項 - Woobox
Heyo
heyo.com
使用 Heyo 輕鬆創建抽獎、競賽和活動應用程序，並將其發佈到行動裝置、Facebook 和網路上的任何位置。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台。我們幫助您進行精彩的活動來發展您的業務。
SweepWidget
sweepwidget.com
舉辦引人入勝的競賽和贈品。 增加社群媒體追蹤者、增加電子報訂閱者、捕捉新線索、吸引受眾、增加網站流量等等。
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽獎和獎勵是在線上發展業務的最快方式。產生流量、擴大您的名單並將訂閱者轉化為客戶。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 讓行銷人員可以輕鬆建立登陸頁面和競賽、追蹤銷售線索、發送電子郵件等。
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com 是一個活動行銷平台，它透過為所有行銷需求提供一站式解決方案徹底改變了行銷格局。開展行銷活動以推動您的業務向前發展。 適用於競賽、測驗、比賽等的一站式贈品解決方案。 可證明公平、靈活、多元的行銷模式。 Giveaway.com 涵蓋了這一切。
Sweep
sweep.net
Sweep 是永續發展資料管理平台。 其市場領先的人工智慧軟體可協助組織了解其業務和價值鏈中的所有額外財務數據，以管理日益增長的揭露要求並採取行動實現可持續的業務目標。 Sweep 由 Rachel Delacour、Yannick Chaze 和 Raphael Guller 共同創立，與世界各地的企業、中端市場和金融機構合作，客戶包括歐萊雅、Lacoste 和惠普。 Sweep 已獲得共益企業認證，並且是世界銀行碳定價領導聯盟、法國投資署和國際排放交易協會的成員。
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com 它是一個線上免費工具，用於建立 Instagram 贈品、抽獎、競賽和促銷活動，讓您可以從 Instagram 照片中隨機選擇評論。
Sweeppea
web.sweeppea.com
全方位和自助服務抽獎解決方案：Sweeppea 可以輕鬆開展有獎促銷活動，從而產生潛在客戶、提高參與度和銷售量。 Sweeppea 允許用戶透過手機透過簡訊贏得抽獎活動來聯繫客戶。 Sweeppea 是一項專有技術，用於激發抽獎活動、建立行動用戶資料庫以及共享內容和促銷活動。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用軟體，用於建立和追蹤您自己的推薦計劃或聯盟計劃。被全球行銷人員評選為第一名。唯一獲得HubSpot官方認證的推薦軟體。 👉 使用我們的拖放活動建構器在幾天而不是幾週內建立您的計劃。我們提供高級白標定制，無需編寫一行程式碼！創建推薦計劃、聯盟計劃、大使計劃、推薦贏得比賽等等！ 👉 存取 100 多個由行銷專家設計的可編輯推薦計畫範本。 👉 與 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等整合。 👉 Referral Factory 還提供 webhook 功能、進階 API 和多個 Zapier 觸發器，幫助...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 可以輕鬆地抽出比賽、贈品或抽獎的獲勝者，創建漂亮的登陸頁面，創建活動註冊頁面，在活動期間展示比賽，從社交網絡中挑選獲勝者。
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple 是一款基於 Web 的應用程序，為網站、品牌和部落格提供簡單的解決方案，用於創建、管理和綜合線上贈品、抽獎和競賽的數據。 PromoSimple 的核心目標是透過使用贈品和促銷的授權行銷，讓企業盡可能輕鬆地保留和擴大各自的客戶群。 PromoSimple 客戶能夠建立自訂輸入表單來進行促銷活動，以增加 Facebook 和 Instagram 的讚量、Twitter 的提及和關注、電子郵件訂閱者以及各種其他操作。 PromoSimple 有效、易於使用、高效且易於使用。
Leevia
leevia.com
Leevia 是第一個義大利平台，讓您可以根據義大利有獎競賽法規和歐洲隱私權法 (GDPR) 創建、管理和監控線上競賽。它為行銷和傳播機構以及大品牌提供服務，以收集合格的潛在客戶、吸引社群並在 Instagram、Facebook 和 Twitter 上建立品牌知名度。 Leevia 的解決方案已被 RCS Media Group、Publicis、Puma、Mercedes、Campari、Ketchum、Grana Padano、Pirelli 和 LG 等義大利市場領先企業採用。 Leevia平台的產品分為4個套件： * 成長套件，增加現有用戶資料庫並細分社群。該套件中的所有產品（G...
Fyre
fyre.id
Fyre是一款專為區塊鏈產業打造的行銷工具。基於 Hypersign 協議、個人和社會憑證，Fyre 使企業能夠透過社群媒體爆炸、抽獎、競賽、推薦計畫等方式進行爆炸性即時促銷，從而培養狂熱的追隨者。它符合 Web3 標準並基於公鑰加密建置。 Fyre 可協助您安全地建立「有彈性且可靠的社區」。 借助 Fyre，區塊鏈專案可以舉辦社區活動，例如： * 玩遊戲賺錢 * 抽獎活動 * 贈品 * 比賽 * 空投 * MEME/貼紙比賽 * 社區營造活動 * 客製化活動
Contests for Pages
contest-app.co
頁面競賽是一款在 Facebook 頁面上發布競賽的應用程式。
Strutta
strutta.com
Strutta 的業界領先技術透過強大的社交促銷將品牌與其目標消費者聯繫起來。 Strutta 工具讓代理商、品牌和開發人員輕鬆創建和管理互動競賽和抽獎活動。 Strutta 為頂級國際機構、財富 500 強公司和小型企業提供了屢獲殊榮的促銷活動。客戶包括微軟、AirBNB、愛德曼、康卡斯特、多芬、可口可樂和Shutterfly。
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 提供基於雲端的 Web 應用程序，可立即建立品牌線上影片解決方案來滿足您的影片需求。 以您意想不到的方式利用影片的力量。利用 Launchpad6 影片應用程式的獨特功能吸引客戶並產生不同的用戶參與行為。透過 Launchpad6，您的企業將脫穎而出。 廣告公司、媒體公司和品牌利用該平台的力量來提高品牌知名度、增加流量並讓客戶參與互動的品牌體驗。大型和小型企業都使用 Launchpad6 進行內部溝通、資產貨幣化和教育受眾。 使用 Launchpad6 一切皆有可能。
Fastory.io
fastory.io
Fastory 是一家尖端行銷技術公司，提供領先的行動優先行銷套件。此交鑰匙解決方案使企業能夠以創造性的方式吸引、參與和轉化對其業務重要的人員，從而提升其行銷活動水平。 打造有意義的行動優先體驗從未如此簡單，垂直影片標題、沉浸式遊戲和潛在客戶生成聊天機器人的增強，與傳統登陸頁面和促銷相比，轉換率高達兩倍。 Fastory.io 為行銷人員提供了一個重要的平台，可以輕鬆實現大量與社群媒體整合的促銷遊戲，並從中獲取價值。該解決方案自推出以來一直追求績效，提供了強大的工具來收集和分析數據，從而提高企業行銷情報，同時滿足其可見度、承諾和忠誠度的目標。
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
擴大並吸引您的時事通訊清單。 Rewards Fuel 將為參賽者提供多種參賽方式，幫助您在更短的時間內實現更多行銷目標。直接在 Facebook 或 Instagram 上舉辦競賽在參與、驗證和衡量方面留下了許多空白。透過Rewards Fuel，您在創建比賽時可以從超過34 種不同的參賽方法（或操作）中進行選擇，例如要求參賽者在Instagram 或Twitter 上關注您參賽、上傳文件參賽、訂閱您的時事通訊或YouTube頻道、造訪您的 Etsy 商店、查看您的 Shopify 頁面、下載您的應用程式以贏取等等。透過 Rewards Fuel，您的比賽可以輕鬆定制，因此您可以發揮創意。...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo 是一個領先的行銷科技平台，可協助企業（尤其是 DTC 品牌）更快發展並提高資本效率。透過我們強大的成長工具、簡訊行銷套件和廣泛的合作夥伴網絡，DojoMojo 為行銷人員提供了建立清單和轉換更多客戶所需的所有工具。如今，超過 15,000 個品牌（例如 Casper、Daily Harvest、L'Oréal 和 Equinox）使用 DojoMojo 來加速其發展並透過簡訊與客戶互動。
Votigo
votigo.com
Votigo 是一家領先的社群媒體行銷和促銷公司，擁有 SaaS 平台和全方位服務解決方案。 Votigo 的技術平台成立於 2006 年，允許品牌、代理商和企業透過我們完整的社交行銷套件（包括促銷、發布商、社群管理、應用程式、社交 CRM 和分析）來獲取、吸引和管理客戶。 Votigo 在舊金山灣區、科羅拉多州博爾德和印度海得拉巴設有辦事處，擁有全球能力。 Votigo 平台以其靈活性而聞名，已在全球各國以 40 多種語言使用。 Votigo 曾與領先品牌和機構合作，包括福特、喜達屋酒店及度假村國際集團、索尼、NBC環球、英特爾、Aol、Sharpie、Sears、DraftFCB、Cr...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter 是一種在線上進行贈品活動的簡單方法。 Rafflecopter 讓在沒有 I.T 的情況下在任何網站上為任何品牌啟動和管理贈品變得「超級簡單」。需要幫助。 在幾分鐘內啟動並管理您的下一個贈品，無需編碼。如果您可以複製/貼上，則可以使用 Rafflecopter。
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform 是一種創新的行銷工具，可根據地點簡化公司與客戶互動的方式。
Socialman
socialman.net
Socialman 是一個 SaaS 平台，用於透過多個社交媒體管道建立和管理贈品。它是一款跨平台應用程序，允許用戶在 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Pinterest、Telegram、Reddit、Spotify、Steam、Discord 和 Twitch 上發佈內容。提供建議操作、測驗、民意調查和開放式問題功能，以及將使用者重新導向至 Google Play 和 App Store 以下載您選擇的內容的選項。 Socialman 是一款為有興趣提高社群媒體參與度和影響力的行銷人員、部落客和品牌提供的工具。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 為行銷人員提供了 30 種機制，可透過 Facebook、手機或網站上的社群媒體舉辦競賽和有獎遊戲。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社群網路和網站上推動您的行銷活動，產生潛在客戶。監控您的社群網路並執行社交聆聽、品牌監控和即時內容管理。 - 透過您的應用程式、網站或社交網絡，透過簡單的互動內容擴大您的數位受眾並獲得合格的潛在客戶。 - 分析您的客戶和用戶在社交網路、論壇和媒體上關於您的品牌的社交對話。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 讓大型品牌和媒體能夠透過 50 多種模板化互動格式（測驗、競賽、調查、測試、動畫遊戲等）跨數位管道吸引受眾。透過嚴格遵守 GDPR，該平台可以收集豐富的第一方數據，這些數據可以推送到客戶更廣泛的技術以豐富數據。目前已有 400 多家企業使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
ViralKit
viralkit.io
透過我們的人工智慧競賽和贈品工具提升您的社會影響力。 打破傳統競賽、贈品和抽獎的界線！利用人工智慧的力量來大幅增加追蹤者、點讚、客戶和參與度。
ShortStack
shortstack.com
加入數以千計的財富 500 強品牌、廣告公司和小型企業的行列，使用 ShortStack 打造客製化的互動行銷活動。 創建可自訂的競賽、抽獎、測驗、主題標籤贈品、評論參加競賽、登陸頁面、彈出視窗等。
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Price Co (TSPC) 專注於提供簡單、精簡且經濟實惠的現場活動贈品。該平台提供了一個中心位置，用於設定、執行和追蹤您在貿易展攤位上進行的抽獎活動。輕鬆追蹤贈品進度、立即匯出線索並存取合規記錄，讓您的法律團隊滿意。最好的？ TSPC 幫您追蹤得獎者並兌現獎品！