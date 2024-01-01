替代項 - WizVille
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家技術公司，提供的軟體允許品牌和零售商在其電子商務網站上收集、展示和分析不同形式的用戶生成內容 (UGC)。PowerReviews 功能包括產品評級和評論、問答 (Q&A) 、產品採樣、圖像、影片和社交內容以及不同的分析工具，以檢查用戶生成內容的影響並基準產品性能。 PowerReviews 總部位於芝加哥，在倫敦設有辦事處，為 EMEA 市場提供服務。
Ratingful
ratingful.com
透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的遠端視訊擷取平台，可供企業擷取、回應、分析和分享客戶的視訊。 VideoPeel 幫助企業將用戶生成的影片內容量增加 10 倍，從而將轉換率、流量、滿意度和消費者洞察提高 20% 以上。
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一個社群媒體聚合器，它收集並顯示來自任何社群媒體網路（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入勝的用戶生成內容。然後，精選的內容透過小部件嵌入為您網站上的客製化社交牆。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
JustReview
justreview.co
嵌入來自 Facebook、Google、Amazon、Etsy、eBay、Allegro、Reviews.io、Trusted Shops、Tripadvisor、Booksy、Yell、Yelp、Booking.com 的評論。 Airbnb、沃爾瑪、速賣通、Capterra、Product Hunt、黃頁、Google 購物、Ekomi、Sitejabber、JustReview 等等！只需幾秒鐘即可訪問您的網站！
Feefo
feefo.com
Feefo 是全球最大的經過驗證的買家評論平台。 我們協助全球企業收集真實、經過驗證的客戶評論和見解，幫助您改善產品和客戶體驗。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。
Stamped
stamped.io
為您的電子商務商店利用產品評論和客戶獎勵的力量。提高銷售額和客戶保留率最簡單的方法。
Sendlane
sendlane.com
透過電子郵件和簡訊為 BigCommerce 提供卓越的電子商務客戶體驗。
xSellco
xsellco.com
xSellco 回饋透過要求滿意客戶的評論來幫助您獲得正面回饋。該軟體可讓您在正確的時間向正確的客戶要求對正確產品的回饋，從而提高您在 Amazon、eBay 和 Trustpilot 上的賣家評級。根據 SKU、產品類型、準時交貨、目的地等因素客製化針對訂單的回饋請求，以便您可以增加正面評價、促進銷售並發展您的業務！更好的回饋，更好的銷售！
Videowise
videowise.com
Videowise 是一個電子商務視訊平台，可幫助品牌和零售商在線上商店上創建互動式和可購物的視訊體驗，以提高參與度和轉換率。與傳統視訊平台不同，Videowise 提供以商業為中心的視訊基礎設施，可保護頁面速度、透過自動化節省商家時間，並透過進階視訊分析提供更多見解。使用 Videowise 的向上滑動視訊播放列表，品牌和零售商可以透過互動式產品發現來吸引購物者，並更好地傳達其產品的價值主張，從而不可避免地推動銷售成長。
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop 透過讓 SaaS 產品和小型企業捕捉客戶回饋而無需擔心負面的公眾評論，從而獲得更多 5 星級評論。我們的專有技術使業主能夠公開獲得正面的評論，而建設性的回饋則保密。
Trustable
trustable.ai
讓您的客戶為您進行銷售。 Trustable 讓您可以輕鬆收集客戶的文字和影片推薦。在一個平台上管理社交證明和忠誠度計劃。
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks 與 HP、Electrolux、Brother 和 LG 等全球品牌以及各大洲的線上和線下零售商合作。 TestFreaks 提供匯總評論、評級和影片內容，以及用於收集、審核和管理 UGC、賣家評級和問答的主動解決方案。 TestFreaks 在審核領域擁有 10 多年的經驗，提供市場上價格最具競爭力的解決方案之一。 TestFreaks 在北歐、中東、澳洲和其他地區擁有巨大的影響力，是零售商和客戶都可以信賴的品牌。
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader 協助企業從客戶產生重要的回饋和評論。
Revain
revain.org
用戶評論和推薦，包括最佳產品的即時照片和視頻，例如：電子、時尚、美容、家居和廚房等。
RealReviews.io
realreviews.io
我們是一支專注的團隊，致力於為明智的決策提供可靠的資訊。憑藉技術、數據分析和服務方面的專業知識，我們確保準確的見解。我們的平台促進分享和支持，倡導 realreviews.io 的透明度。
OnVoard
onvoard.com
OnVoard 是一款一體式電子商務行銷平台，可協助您以最少的工作增加商店收入。
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