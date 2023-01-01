替代項 - Wiser Solutions

Attest

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Attest 是一個用事實取代猜測的消費者研究平台。我們讓任何人都能簡單、快速地存取目標受眾並利用消費者數據發現機會。我們透過匯集最好的研究技術和人類專業知識來做到這一點。聯合利華、桑坦德銀行、Walgreens/Boots、Klarna、Brew Dr. Kombucha、Trustpilot、JCDecaux 等標誌性品牌依靠我們提供他們可以信賴的見解。在我們的自助服務平台上，您可以在幾分鐘內調查 59 個國家的 1.25 億消費者；他們平均在 48 小時內回答您的緊迫問題。我們的混合小組方法意味著我們的回答保證沒有偏見。準確的數據品質對我們來說確實很重要，這就是為什麼我們使用人工和人工智...