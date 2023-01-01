了解有回報 - WirtschaftsWoche：德國領先的商業雜誌。關於公司、財務、成功和技術的關鍵問題。 Wirtschaftswoche 是德國出版的德國商業新聞週刊。 「經濟」是經濟的意思，「沃車」是周的意思。

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