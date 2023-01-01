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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Wio 幫助您管理財務並開闢新的道路，以便您可以走得更遠並發展您的業務。 透過整合的產品和全數位化帳戶的註冊和設置，Wio Business 為您提供了強大的網絡，使您能夠實現業務雄心和成長。 只需按一下按鈕，即可透過我們的無限選擇進行消費、儲蓄或規劃未來。我們簡單、清晰、透明，所有交易都是即時進行的，沒有隱藏費用。

網站： wio.io

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