替代項 - Wine Routes

Groupon

groupon.com

Groupon 是一家美國全球電子商務市場，透過在 15 個國家/地區提供活動、旅行、商品和服務，將訂戶與當地商家聯繫起來。 Groupon 總部位於芝加哥，於 2008 年 11 月在芝加哥推出，隨後又在波士頓、紐約和多倫多推出。截至2010年10月，Groupon已覆蓋北美150個城市以及歐洲、亞洲和南美洲的100個城市，擁有3,500萬註冊用戶。截至2015 年3 月底，Groupon 為全球500 多個城市提供服務，擁有近4,810 萬名活躍客戶，並在全球48 個國家提供超過425,000 筆活躍交易。Groupon 的創意是由前執行長、匹茲堡人安德魯梅森(Andrew Mason) ...