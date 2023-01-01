替代項 - Whatfix

SessionStack

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什麼是SessionStack？ SessionStack 是一個人工智慧增強型數位體驗分析平台，基於一流的會話記錄技術，使電子商務企業能夠識別客戶在哪裡陷入困境和流失，以及錯過了哪些轉換機會。該平台產生的見解可以作為透過數據支援的轉換率優化來改善整個用戶體驗的快速通道。 SessionStackAI 是我們專有的機器學習模型，是所有專注於收入的電子商務決策者的理想合作夥伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用戶數據，以提供任何網站或行動應用程式互動的全貌。此平台的自動擷取功能和追溯資料歷史記錄有助於確保分析中沒有間隙，從而識別任何摩擦點或新的轉換機會。 SessionStack ...