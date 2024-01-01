替代項 - Weven
Skedda
skedda.com
辦公室、共享辦公空間、大學、體育場館、工作室和教堂只是 Skedda 管理辦公桌、房間、庭院、工作室、大廳和所有其他「空間」使用的一些場所。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Event Temple
eventtemple.com
屢獲殊榮的酒店和場地管理軟體 利用我們易於使用的飯店和場館解決方案節省時間並增加收入。
Propared
propared.com
Propared – 藝術與活動組織的製作規劃軟體
EventsX
eventsx.com
EventsX 的標誌性虛擬活動平台讓準備成功的活動變得輕而易舉。將所有繁重的工作交給我們。從最初的準備到行銷再到主辦，我們的虛擬活動平台將處理這一切。我們的白手套服務和敬業的成功經理將在活動之前、期間和之後為您提供幫助，讓一切每次都順利進行。
VenueArc
venuearc.com
VenueArc 是下一代自動化的基於雲端的場地預訂和活動管理軟體，用於預訂和管理您的劇院和表演藝術中心。
serVme
servmeco.com
SerVme 是一個完整的賓客體驗平台，結合了預訂、餐桌管理、強大的行銷 CRM、重新參與和賓客調查以及強大的分析功能。 SerVme 是一個專門建造的酒店平台，借助與電話、POS、PMS、支付和 CRM 等現有酒店堆疊的強大集成，簡化了從前廳到後廳的運營。我們的使命是讓餐廳經營者非常輕鬆地簡化營運並做出更明智的決策，以增加收入（取得）並與客戶建立持久的聯繫（參與度和保留率）。 SerVme 為餐廳、經營餐廳的飯店、企業餐飲集團和夜生活提供支援。您可以在多種裝置上存取 SerVme：Web 應用程式、平板電腦以及 iOS 和 Android 上的本機應用程式。要了解更多信息，請訪問 www.s...
QReserve
get.qreserve.com
靈活且使用者友善的調度平台，可輕鬆管理設備、實驗室、會議室、便利設施、人員等，同時提供廣泛的報告和財務功能。使用 QReserve： - 設定詳細的資源存取規則 - 收集預訂表格 - 管理項目 - 簽入/簽出預訂並自動取消遲到或缺席預訂 - 與現有 Outlook 和 Google 日曆整合 - 允許在自助服務終端上即時預訂地圖/平面圖- 從規定的時間段預訂- 邀請客人預訂並請求回复- 發票和處理付款- 具有集成條碼閱讀器支持的入住/退房設備- 訪問活動、實際使用情況、容量和利用率數據- 等等！
MeetingPackage
meetingpackage.com
透過即時可用性和動態定價在線銷售您的會議室和服務。使用我們的預訂引擎直接透過您自己的網站接收即時預訂或 RFP。
Locaboo
locaboo.com
我們正在統一現代組織和團隊管理和預訂空間的整個工作流程，以便每個人都可以輕鬆地隨時隨地輕鬆訪問空間、運動和活動。 Locaboo 是歐洲領先的空間、體育和活動場館管理平台。我們的平台可用於工作空間、會議室、共享辦公室、體育設施和教育機構以及文化和活動室、車隊等等...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen 是一款專為婚禮和活動產業創建的一體化活動管理軟體。
Releventful
app.releventful.com
Releventful 為活動產業企業主提供了一套一體化工具包，旨在讓他們保持井井有條和聯繫，同時節省時間和金錢，
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo 總部位於科羅拉多州丹佛市附近，由 Dean Evans 於 2019 年創立，Dean Evans 是 Dean Evans and Associates 的創始人，也是 EMS 調度軟體系統的創建者。 Mazévo 是一個小型而活躍的團隊，致力於提供用於安排房間和活動的最佳軟體以及最佳的客戶服務。 Mazévo 能夠安排您所有的會議、活動和教室空間，無需重複預訂。它是一個基於雲端的現代化系統，具有內建的房間請求和審批流程，可處理所有活動細節，例如房間設置、AV 和餐飲。如果您對空間和服務收費，Mazévo 允許您追蹤所有活動費用。 Mazévo 是適合所有規模組織的完美解決方案...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific 是一款適用於東南亞活動場地的一站式場地管理軟體。數百家企業已受益於先進的場館管理軟體功能，如 CRM、報告和統計、智慧調度、場館管理、電子郵件行銷、支付等。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一體化場地管理工具，旨在協助活動企業將更多請求轉嫁給客人。從第一次詢問到最後一位客人，Venjue 幫助您簡化活動的各個方面，使您能夠處理更大的業務量。主要功能： - 日程安排：使用集中日曆追蹤所有正在進行的任務和事件，並掌握您的日程安排。 - 溝通：自動與您的客戶、團隊和員工分享詳細資訊和更新。 - 餐飲管理：突出您的烹飪產品並追蹤飲食限制。 - 場地和平面圖管理：根據每次活動客製化場地並了解客人的概況。 - 員工排班：簡化團隊管理和輪班計劃，提供無憂服務。 - 發票和付款：您的發票和付款均在線處理，因此您可以專注於打造完美的活動。在幾分鐘內預訂、規劃和執行活動。釋放您的...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 為活動場地、餐飲公司和活動專業人士提供強大的線上活動規劃和管理軟體。活動策劃 – 不必擔心 Word 文件、電子郵件以及在不同地方尋找資訊。 MICE 透過完美概述您的所有活動資訊、計畫和文件，讓您充滿信心。預訂小工具 – 透過您網站上的預訂小工具，您可以 24/7 處理活動請求，客戶可以整理她正在尋找的活動。一旦它進入您的收件箱，您的（數位）提案只需幾分鐘即可準備就緒。發票 – MICE 允許您只需點擊幾下即可發送活動發票，按照您想要的方式查看，並使發票變得輕而易舉。它專為活動和酒店業而構建，原生支援每種產品的多種增值稅率。訊息 – MICE 會追蹤您與客戶或...
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 開始免費試用！無需信用卡。 Perfect Venue 透過提供易於使用且價格實惠的系統來簡化活動銷售流程，為獨立餐廳、飯店集團和所有類型的場所提供協助。 Perfect Venue 使我們的客戶能夠在一處無縫收集潛在客戶、發送提案、管理可用性、產生 BEO 和接受付款。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基於雲端的一體化設施調度平台，可協助團隊安排、組織和推廣組織的活動，確保團隊擁有合適的工具來集中和自動化從開始到結束的流程。結束。在預算資金稀缺且成本回收計畫可能對學校底線產生重大影響的世界中，活動管理器可以輕鬆追蹤和監控與活動相關的收入。從請求發起到成本回收分析，活動經理控制活動組織，確保積極的社區和與會者體驗。
Planning Pod
planningpod.com
適用於活動策劃者和場地的排名第一的一體化活動管理軟體。 了解超過 20K 專業人士如何利用我們完整的線上活動管理軟體每月節省 62 多個小時並簡化流程和通信