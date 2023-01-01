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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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企業微信 WeCom是騰訊微信團隊為企業打造的專業辦公室管理工具。對接微信訊息、小程式、微信支付，擁有與微信一致的強大訊息傳遞能力，並附帶豐富的免費OA應用，幫助企業在組織內外實現高效的工作和管理體驗。全面的安全保障、國際授權認證、銀行級加密，保障您公司的資料安全。

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