替代項 - WeChat

Google Messages

messages.google.com

Messages 是 Google 為其 Android 行動作業系統開發的簡訊和即時通訊應用程式。也提供網路介面。它於2014 年11 月12 日推出，自2018 年起支援豐富通訊服務(RCS) 訊息。該應用程式不支援端對端加密，但在2020 年5 月23 日洩漏的應用程式內部版本中可以看到該功能的開發截至2020 年4 月，該應用程式的安裝量已超過10 億次，這很可能是由於Google 在沒有運營商支援的情況下向許多不同國家/地區廣泛推出了豐富的通訊服務。