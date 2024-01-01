替代項 - WebPurify
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Social Champ
socialchamp.io
統治數位空間的社群媒體管理工具。 使用 Social Champ 管理多個社交帳戶、創建帶有圖像或影片的貼文、組織收到的訊息、提高投資回報率、追蹤分析、產生報告、簡化和自動化內容創建過程。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。
Inflact
inflact.com
Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。
Collabstr
collabstr.com
在幾秒鐘內找到並僱用有影響力的人。 尋找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影響者，為您的品牌創造獨特的內容。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
Trend Watchers
trendwatchers.co
趨勢觀察者向內容創作者通報 30 多個類別的網路趨勢，並向他們展示如何使用我們的病毒影片製作工具從中獲利。我們的趨勢還可以用於商業創意、直銷、搜尋引擎優化、社交媒體和許多其他事物。
LiveReacting
livereacting.com
運行互動式直播。 LiveReacting 透過為您的直播添加預先錄製的影片、遊戲、倒數計時和民意調查，幫助您獲得更多追蹤者和參與度。
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是透過 ChatGPT 自動產生評論來提高您在 LinkedIn 上的活動的最佳工具。讓您的線上狀態處於自動駕駛狀態
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 見解可協助您的業務 - 詳細分析全球或按地區的任何主題。創建基於地圖的獨特視覺化效果，顯示整個國家、地區或世界的推文活動。我們強大的查詢和過濾工具使您能夠專注於您感興趣的特定領域。
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull 是一款成立於 2013 年的 Twitter 成長自動化軟體。十多年來，它一直幫助用戶擴大 Twitter 上的受眾，使許多人成為各自領域內的影響者。該平台提供了一系列旨在優化和提高參與度的工具，從而實現粉絲的自然成長並提高線上知名度。
Hypage
hypage.com
Hy.page 允許您在您的個人簡介連結中進行銷售。透過與 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉絲捐款、付費請求、銷售產品和獨家內容的會員資格。
Zlappo
zlappo.com
使用最聰明的 Twitter 自動化應用程式快速增加您的受眾。其他人安排推文。我們提供結果。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活動必不可少的影響者行銷工具。
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家由黑人女性擁有和領導的新創公司。 它是 Link-in-Bio 領域的 3 個創始人之一，並且： * 就創作者/使用者而言，是全球第二大連結生物服務； * 包括網域：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受歡迎且最強的生物連結 URL，也是自然 Google 搜尋的第一個結果； * Lnk.at 是最有效且最受歡迎的 URL，可提高參與度並增加流量； * Ln.ki 是生物連結行業中最短、最可愛的 URL - 只有 4 個字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、殘障平等活動人士提供免費的 Activist Pro，即使不是在註冊的非...
Curator
curator.io
免費為您的網站添加社交源的最簡單方法 Curator 是一個永久免費的社群媒體聚合器，可協助您收集和展示內容。 5 分鐘內即可設定您的 Feed。
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI 會為您建立評論，以大規模吸引 LinkedIn 上的潛在客戶。節省撰寫評論的時間以吸引潛在客戶，並透過每個添加的接觸點實現更快的轉換。
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一種連結管理解決方案，允許用戶將內容/材料合併到單一連結中。使用者可以列出社交媒體連結、建立媒體工具包或在自訂頁面上包含任何重要資訊。用戶還可以添加社交圖示、縮圖、影片預覽等，並為每個帳戶保留多個可以相互連結的頁面。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 為內容創作者、企業和企業提供社群媒體保護。 Spikerz 相信，保護社群媒體帳號已成為當今的關鍵任務。不幸的是，駭客攻擊、封鎖和帳戶遺失的數量不斷增加，而沒有人為完全依賴這些管道的企業提供幫助。 我們在以下領域提供全面保護： * 駭客與網路攻擊 * 平台禁令和暫停 * 身份盜竊和冒充 * 機器人和假粉絲攻擊 * 影子禁令和平台條款違規 * 網路釣魚攻擊與詐騙
Fastory.io
fastory.io
Fastory 是一家尖端行銷技術公司，提供領先的行動優先行銷套件。此交鑰匙解決方案使企業能夠以創造性的方式吸引、參與和轉化對其業務重要的人員，從而提升其行銷活動水平。 打造有意義的行動優先體驗從未如此簡單，垂直影片標題、沉浸式遊戲和潛在客戶生成聊天機器人的增強，與傳統登陸頁面和促銷相比，轉換率高達兩倍。 Fastory.io 為行銷人員提供了一個重要的平台，可以輕鬆實現大量與社群媒體整合的促銷遊戲，並從中獲取價值。該解決方案自推出以來一直追求績效，提供了強大的工具來收集和分析數據，從而提高企業行銷情報，同時滿足其可見度、承諾和忠誠度的目標。
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch 是一家 B2B 社群銷售解決方案供應商，致力於幫助企業利用社群媒體的力量來推動銷售並提高品牌知名度。我們的專家團隊深入了解 B2B 公司在數位時代面臨的獨特挑戰和機會。 我們與客戶密切合作，制定適合其特定業務目標和目標受眾的客製化社交銷售策略。我們相信，社群媒體是希望與客戶建立聯繫、建立有意義的關係並推動業務成長的 B2B 公司的重要工具。 SocialEpoch 為現代數位行銷平台和管道以及 SalesTech 軟體提供完整的端到端解決方案，使企業能夠保持領先地位。 Facebook 行銷自動化工具和 WhatsApp SCRM 是我們的兩款主要產品，具有自動主...
SocialAll
socialall.dev
SocialAll 是一項將當前世界上所有流行的社交網路 API 整合為一個統一 API 的服務，以方便程式設計師使用。 SocialAll支援所有社群網路功能（識別、好友、訊息、發布、照片/影片）。我們不僅為開發者節省了大量學習API的時間，而且在API變更時也可以進行升級和維護。使用REST API協定（HTTP）與系統/應用程式通信，以便在任何系統/語言上輕鬆開發。 當 API 發生變化時，錯誤修復並快速更新。 所有社交功能都有小工具。 SocialAll還有關於一段時間內的使用者數量和請求數量的統計系統。
Social Sensei
socialsensei.co
Social Sensei 是一家數位行銷機構，專門從事 Instagram 影響者行銷、社群媒體策略、SEO 優化和廣告活動管理，幫助我們的客戶獲得更多追蹤者、提高參與度並推動更多銷售。
SellitPics
getselli.in
SellitPics 是一款線上軟體，可建立自動化的超個人化影像訊息，讓您在 Facebook、LinkedIn、電子郵件以及登陸頁面上獲得更多客戶和銷售。 SellitPics 的主要特點： * 在社群媒體上向您的潛在客戶發送個人化圖像訊息。 * 發送帶有個人化圖像的電子郵件並提高您的點擊率。 * 使用個人化圖像和文字建立超級個人化的登陸頁面。 * 讓您的潛在客戶感到高興和驚喜並被記住。 * 您的郵件從令人討厭的垃圾郵件中脫穎而出。永遠不會再被封鎖。 * 易於使用的介面。您將在幾分鐘內建立自訂圖像。 * 支援大規模個人化。隨心所欲地使用。 * 數十個現成的模板。立即開始。 * 存取由像您...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio 是社交媒體行銷人員生物創建工具中的鏈接 透過 Pushbio，您可以在一個地方展示您的產品、最新促銷、部落格文章、影片和社交媒體資料，讓您的受眾輕鬆發現並參與您的內容。
PubExchange
pubexchange.com
PubExchange 是發布者與他們了解和信任的網站進行流量交易的市場。 PubExchange 協助尋找合作夥伴的網站，以便他們可以互相推廣內容並交換同等數量的訪客。
Promolta
promolta.com
Promolta.com 是一個自助式影片分發平台。 Promolta 的專有技術可將您的影片分發到目標部落格、網站、遊戲、應用程式和社交網路上。
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps 提供了促進 Twitch 頻道發展的最有效方法。透過消除與傳統觀眾機器人相關的複雜性，它有助於頻道的有機擴展。 以下簡要概述了 ViewerApps 如何改變您的 Twitch 形象： * 穩定成長服務 * 易於使用的儀表板 * 整合 Twitch 聊天機器人 * 可調式觀眾計數器 * 波動 * 無程序，無病毒 * 真實統計 * 24/7 實時支持
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder是最強大的影片行銷和發布自動化軟體，可以為您帶來來自多個平台的免費流量。視訊聯合是一種強大的策略，VideoSeeder 是唯一具有所有優點且沒有缺點的聯合平台。使用 VideoSeeder 從影片、社群媒體和 SEO 中獲得最大流量
UniLink
unilink.us
UniLink 是一款適用於 Instagram 企業和個人帳戶的解決方案，允許編寫更具吸引力的標題、添加多個連結並重定向目標受眾。 UniLink 可協助您建立可購物的登陸頁面並透過 Google 試算表接收訂單。
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy 是一款一體化 TikTok 分析工具包。它幫助創作者發現趨勢、分析、優化和建立他們的TikTok和短視訊帳號。
Social King
socialking.in
Social King 成立的原則是，以實惠的價格向小型企業和網站所有者提供專業的社交媒體行銷。自 2013 年以來，我們的服務遍及全球。客戶滿意度是我們最大的優勢。在 Social King，我們確保您的所有資訊均按照最嚴格的保密標準保存。
Other Perspectives IO
otherperspectives.io
我們創建該產品是為了滿足我們從競爭對手那裡尋找病毒式內容的需求。透過對競爭對手在社群媒體上的行為進行基準測試和分析，我們成功找到了在 Facebook 和 Instagram 上病毒式傳播並快速增長的秘訣。使用我們的工具，我們能夠在不到一年的時間內將主頁的社交媒體關注度從 400 萬粉絲增加到 1100 萬粉絲，而無需在廣告上投入任何資金。此外，多年來我們也幫助記者和勵志演講者為他們的社群媒體管道創作病毒式故事。
LinkedElf.io
linkedelf.io
透過 LinkedElf.io 的演算法，您可以快速發展您的網絡，為您的業務提供 5 倍的機會。
Socinator
socinator.com
Instagram、Facebook、Twitter、Quora、LinkedIn、YouTube、Pinterest、Reddit、Tumblr 自動化： 社群媒體絕對有能力接觸到全球數百萬人。身為社群媒體行銷人員，您不希望每天有幾個額外的時間嗎？我們肯定知道答案是肯定的。您可能是世界上眾多行銷人員中的一員，他們每天都在努力完成所有社群媒體任務，並且厭倦了執行重複性任務。 我們每天都要處理很多事情，無法與家人和朋友共度時光，特別是我們的工作不再是朝九晚五，任務清單不斷增加，清單越來越長，我們的工作量也不斷增加。壓力水平。 我們都在尋找一種對社群媒體產生更大影響的方法，特別是在更短的時間內...
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