替代項 - Webinterpret
Groupon
groupon.com
Groupon 是一家美國全球電子商務市場，透過在 15 個國家/地區提供活動、旅行、商品和服務，將訂戶與當地商家聯繫起來。 Groupon 總部位於芝加哥，於 2008 年 11 月在芝加哥推出，隨後又在波士頓、紐約和多倫多推出。截至2010年10月，Groupon已覆蓋北美150個城市以及歐洲、亞洲和南美洲的100個城市，擁有3,500萬註冊用戶。截至2015 年3 月底，Groupon 為全球500 多個城市提供服務，擁有近4,810 萬名活躍客戶，並在全球48 個國家提供超過425,000 筆活躍交易。Groupon 的創意是由前執行長、匹茲堡人安德魯梅森(Andrew Mason) ...
Booksy Biz
booksy.com
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Vagaro
vagaro.com
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Gilt
gilt.com
Gilt 是一家總部位於美國的線上購物和生活方式網站，於2007 年推出。該公司的帳面價值一度超過10 億美元，最終以約2.5 億美元的價格出售給Hudson's Bay Company，遠低於其收購的總價值。投資者。
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive 是一家私人俱樂部，專門以最優惠的價格提供優質假期零售服務。它在旅遊私人銷售領域排名第一，專門為其會員提供限時優惠。
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor.com 可以為您節省購買您喜愛的當地企業的商品和服務的費用。從當地餐廳和娛樂場所到商品和家庭服務，您都可以在 LocalFlavor.com 上找到優惠。
Travelzoo
travelzoo.com
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discountscode
discountscode.co.uk
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Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes 是一家僅限會員的獨家旅遊俱樂部，為會員提供精選豪華酒店和假期的巨額折扣和超值優惠。
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal 簡化了電子商務商家的國際發展，並向全世界的客戶開放。我們使企業能夠快速、無縫地擴展到新市場，而無需承擔風險和複雜性。我們的跨國平台協助全球品牌擴大國際銷售，同時提供一流的買家體驗。透過 100 多個以當地語言、當地貨幣以及當地運輸和付款方式完全在地化的商店版本，立即轉換更多的全球買家。 Glopal 為全球一些最大的零售品牌的國際業務提供支援。 Glopal 的跨境解決方案涵蓋了國際電子商務的整個週期。我們的行銷服務幫助全球品牌擴大國際客戶獲取規模，全面的在地化推動更高的參與度和轉換率，合規和履行服務為買家提供透明的體驗，同時消除監管風險。主要服務/專業領域： 1. 行銷解決方案...
Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes 是一款幫助用戶規劃旅行和前往葡萄酒之鄉的新應用程序，它重塑了葡萄酒之鄉的體驗。該應用程式由位於索諾瑪縣的科技公司 Grapexchange 開發，是一個雙重用途平台，為消費者和葡萄酒企業提供高度整合的服務，使他們能夠以前所未有的方式聯繫和發展。
LivingSocial
livingsocial.com
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