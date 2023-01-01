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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

帶有人工智慧的通路管理器和預訂引擎。 PMS、通路管理器、預訂引擎、元搜尋中心、收入管理器（人工智慧運算的動態價格）、迷你 CRM、任務管理器、虛擬禮賓！ 一個基於雲端的一體化整合平台，用於管理飯店、旅館、公寓（度假屋），以增加收入、簡化營運並提供難忘的賓客體驗。

網站： webbookingpro.com

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