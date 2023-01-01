替代項 - Waze

Google Maps

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Google 地圖是 Google 開發的網路地圖服務。它提供衛星圖像、航空攝影、街道地圖、360°互動式街道全景（街景）、即時交通狀況以及步行、汽車、自行車和飛機（測試版）或公共交通的路線規劃。 2020 年，每月有超過 10 億人使用 Google 地圖。Google 地圖最初是Where 2 Technologies 的 C++ 桌面程式。 2004年10月，該公司被Google收購，並將其轉變為網路應用程式。在額外收購了一家地理空間資料視覺化公司和即時交通分析儀後，Google 地圖於 2005 年 2 月推出。該服務的前端使用 JavaScript、XML 和 Ajax。 Googl...