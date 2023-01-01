替代項 - Walls.io

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Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可讓編輯團隊無縫有效地提供最新的即時新聞報導。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 部落格和動態消息可以輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。主要功能： - 完全可自訂的部落格設計- 社交媒體自動化尋找和發佈內容- 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素以提高讀者參與度- 直接在編輯器中快速創建互動式圖表和圖形-帶有響應式編輯器的直觀界面提供帖子的實時預覽- 第3 方與體育數據、市場數據等集成- 根據帖子的內容、優先級和分類自動對帖子進行建議性...