替代項 - Vuepak

MarketDial

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MarketDial 是實體零售線下 A/B 測試領域的領導者。企業使用 MarketDial 的軟體來設計和分析任何店內實驗。 MarketDial 的客製化測試可讓任何零售專業人士回答有關其業務的關鍵問題。例如：這個新產品在我的網站上表現如何？我的促銷活動會增加銷量嗎？如果我提高某些商品的價格，是否會趕走我的顧客？我們對新站點標示的投資是否吸引了新業務？我們的新員工培訓計劃是否推動了銷售額或 CSAT 的成長？ MarketDial 是一款與眾不同的軟體解決方案。它的設計目的是讓任何人都可以輕鬆創建、實施和分析準確的店內測試。