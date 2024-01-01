替代項 - Voyage Prive

Glopal

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Glopal 簡化了電子商務商家的國際發展，並向全世界的客戶開放。我們使企業能夠快速、無縫地擴展到新市場，而無需承擔風險和複雜性。我們的跨國平台協助全球品牌擴大國際銷售，同時提供一流的買家體驗。透過 100 多個以當地語言、當地貨幣以及當地運輸和付款方式完全在地化的商店版本，立即轉換更多的全球買家。 Glopal 為全球一些最大的零售品牌的國際業務提供支援。 Glopal 的跨境解決方案涵蓋了國際電子商務的整個週期。我們的行銷服務幫助全球品牌擴大國際客戶獲取規模，全面的在地化推動更高的參與度和轉換率，合規和履行服務為買家提供透明的體驗，同時消除監管風險。主要服務/專業領域： 1. 行銷解決方案...