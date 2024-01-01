替代項 - Vortexa

Neural Designer

neuraldesigner.com

Neural Designer 是一款用於開發和部署機器學習模型的強大軟體工具。它提供了一個用戶友好的介面，允許用戶建立、訓練和評估神經網絡，而無需廣泛的程式設計知識。憑藉廣泛的功能和演算法，Neural Designer 簡化了從資料預處理到模型優化的整個機器學習工作流程。此外，它還支援各種資料類型，包括數字、分類和文本，使其在各個領域具有通用性。此外，Neural Designer 還提供自動模型選擇和超參數優化，使用戶能夠輕鬆找到最適合其資料的模型。最後，其直觀的可視化和全面的報告有助於解釋和理解模型的性能。無論您是初學者還是經驗豐富的資料科學家，Neural Designer 都可以加...