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content="Voot 是印度唯一一款讓您的孩子可以在一個地方觀看自己喜愛的節目、閱讀書籍、聽故事和有趣學習的應用程式！獲取長達5000 小時的卡通節目、500 多本暢銷書籍、150 多本精選書籍Voot 上的有聲讀物和教育測驗。”

網站： vootkids.com

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