替代項 - VOC.ai
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。AfterShip 於 2014 年 5 月獲得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 萬美元 A 輪投資。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Debutify
debutify.com
用更少的時間、更少的精力獲得更多的評論。 Debutify Reviews 簡化了客戶評論的請求、收集和管理，因此您可以更快地獲得更多評論。
Elfsight
elfsight.com
無需編碼即可升級您的網站。 Elfsight 小工具可協助 1,000,000 多個網站所有者增加銷售額、吸引訪客、收集潛在客戶等。透過即用型解決方案節省您的時間和金錢，並更快地發展您的業務！ ⚡️
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一個電子商務平台，提供各種類別的廣泛產品。 Shoopy.in 憑藉用戶友好的介面和直覺的導航，為購物者提供便利、無縫的線上購物體驗。主要特點： 廣泛的產品範圍：Shoopy.in 提供多種產品選擇，包括電子產品、時尚產品、家居必需品、美容產品等。使用者友善的介面：該網站具有乾淨直覺的介面，使用戶可以輕鬆瀏覽、搜尋和購買商品。安全的結帳流程：Shoopy.in 確保安全的結帳流程，讓使用者放心、安心地購物。個人化推薦：平台根據使用者喜好和瀏覽記錄提供個人化的商品推薦，提升購物體驗。響應式設計：Shoopy.in 針對各種裝置進行了最佳化，包括桌上型電腦、平板電腦和智慧型手...
Replyco
replyco.com
Replyco 是一個電子商務幫助台平台，可將所有客戶訊息集中到一個直覺的收件匣中。自動化任務、簡化工作流程並在短時間內提供卓越的客戶支援。
LegitScript
legitscript.com
自信地評估商家風險，以便您可以在導致罰款、損害您的聲譽或威脅公共安全之前採取行動。交易洗錢。線上賭博.討厭團體。非法銷售藥品。不道德的商人試圖逃脫的懲罰是無限的，他們的犯罪創造力也是無窮無盡的。僅靠演算法的解決方案根本無法跟上。這就是為什麼收單機構、支付服務提供者和 ISO 轉向 LegitScript 的原因。我們將大數據、先進技術和密集、專業的人工分析相結合，以揭示商家活動，以便您可以自信地評估商家風險並在導致罰款之前採取行動。為什麼選擇 LegitScript？ + 降低風險：在不同的支付機制中，領先有問題的商家－無論是低風險產業或受監管的高風險產業。 + 獲得人類洞察力：不要依賴可能會...
Memberful
memberful.com
透過會員資格將您的熱情貨幣化。 獨立創作者、出版商、教育工作者、播客等的一流會員軟體。
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家技術公司，提供的軟體允許品牌和零售商在其電子商務網站上收集、展示和分析不同形式的用戶生成內容 (UGC)。PowerReviews 功能包括產品評級和評論、問答 (Q&A) 、產品採樣、圖像、影片和社交內容以及不同的分析工具，以檢查用戶生成內容的影響並基準產品性能。 PowerReviews 總部位於芝加哥，在倫敦設有辦事處，為 EMEA 市場提供服務。
Hosting123
hosting123.net
SEO 友善的超快速網站寄存，適合從網路專家到初學者的每個人。只需 3 步即可成為您的。
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget 是一個免費的網站小部件插件，可讓您透過使用開箱即用的基本工具來提高客戶參與度並建立一致的客戶旅程： - 聯絡卡，讓您的客戶可以選擇給您留言直接發送到您的電子郵件； - 常見問題解答模組，為他們提供所有常見問題的即時答案； - 顯示您所有最新優惠或熱門商品的產品卡。上述所有功能都是免費提供的，透過人工智慧增強的產品入門和配置，您可以節省通常花在配置電子商務軟體上的時間和精力。然後，您可以利用這些時間專注於改善客戶服務並完成更多銷售。
Ratingful
ratingful.com
透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的遠端視訊擷取平台，可供企業擷取、回應、分析和分享客戶的視訊。 VideoPeel 幫助企業將用戶生成的影片內容量增加 10 倍，從而將轉換率、流量、滿意度和消費者洞察提高 20% 以上。
Trustable
trustable.ai
讓您的客戶為您進行銷售。 Trustable 讓您可以輕鬆收集客戶的文字和影片推薦。在一個平台上管理社交證明和忠誠度計劃。
Syncware
syncware.com
用於同步多通路消費產品品牌的訂單、出貨和庫存的自動化軟體
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的資料分析和洞察工具。透過提供有關熱門產品、才華橫溢的影響者、熱門短視頻、優質直播、市場研究、競爭分析的信息，我們可以幫助TikTok 商店賣家/品牌/創作者/附屬機構做出更好的數據驅動決策，以增加其銷售額和收入，並提高日常營運的效率。
Malomo
gomalomo.com
透過每次出貨打造您的品牌。品牌訂單追蹤可吸引回頭客、減少 WISMO 門票並為您提供承運商見解。
Aframark
aframark.com
我們是 Aframark，一個基於雲端的平台，用於在網站上收集和顯示產品問題和答案。我們是唯一一家即時聯合問答並允許用戶生成的內容提高銷售轉換率的解決方案提供者。為您的客戶讓您的客戶能夠輕鬆地從零售商和其他購買者那裡獲得答案，甚至可以發布他們自己的新問題。產品問題的組合池可以加快獲得適當答案的速度。這可以幫助您的客戶更快做出購買決定，這意味著您的銷售額會增加！為了您的社區，共同成長，成就偉大事業！我們的軟體為您的社群創造了一個協作環境，讓大家可以一起工作和成長。您、您的關聯零售商和您的客戶都可以從合併的答案池中受益。我們的平台即時同步所有內容 - 因此任何人都無需停機來更新任何內容。
Spoki
spoki.it
Spoki 是一個對話平台，利用 WhatsApp 作為溝通管道，為企業提供與電子商務、行銷工具、CRM、ERP 和客製化軟體整合的解決方案。 Spoki 利用即時和對話式訊息的力量，將銷售策略提升到更高的水平，在整個客戶旅程中陪伴用戶：行銷、銷售、客戶支援。作為對話式行銷的先驅，我們的目標是徹底改變企業與客戶溝通的方式，利用WhatsApp 等創新管道，確保企業獲得更好的KPI 和績效。直接的個人聯繫最終客戶。
Namogoo
namogoo.com
Namogoo 是世界上第一個數位旅程連續性平台，使 1000 多個全球領先品牌能夠為其客戶提供不可阻擋的旅程。 Namogoo 的平台透過即時消除客戶旅程中的障礙和猶豫，並提供保持客戶旅程步入正軌所需的內容，塑造適合每位購物者的客戶旅程 - 掃清購買路徑並減少旅程放棄。
Content Status
contentstatus.com
內容狀態為品牌、零售商和代理商提供全自動、按需的產品頁面內容狀態和品質可見度。憑藉 50 個預先建立的電子商務連接，公司可以透過可擴展的方式立即了解其產品頁面是否是即時、完整、準確並針對所有線上產品進行了最佳化。我們的「貨架份額」功能還允許您運行無限的關鍵字搜尋並查看即時的數位貨架結果，以了解您的產品以及競爭對手的排名。