替代項 - Vimeo
YouTube
youtube.com
YouTube是美國線上影片分享平台，總部位於加州聖布魯諾。三名 PayPal 前員工——Chad Hurley、Steve Chen 和 Jawed Karim——於 2005 年 2 月創建了該服務。Google 於 2006 年 11 月以 16.5 億美元收購了該網站； YouTube 現在作為 Google 的子公司之一運作。 YouTube 允許用戶上傳、查看、評價、分享、添加到播放清單、報告、評論影片以及訂閱其他用戶。它提供各種用戶生成的影片和企業媒體影片。可用內容包括影片剪輯、電視節目剪輯、音樂錄影帶、短片和紀錄片、錄音、電影預告片、直播以及影片部落格、原創短片和教育影片等其...
TikTok
tiktok.com
TikTok，在中國被稱為抖音（中文：抖音；拼音：Dǒuyīn），是位元組跳動旗下的中國視訊分享社群網路服務。位元組跳動是一家總部位於北京的網路科技公司，由張一鳴於2012年創立。它用於製作3至15秒的音樂、對口型、舞蹈、喜劇和才藝影片短片，以及3至60秒的循環短片。位元組跳動於 2016 年 9 月首次針對中國市場推出抖音。隨後，TikTok 於 2017 年在中國大陸以外的大部分市場推出 iOS 和 Android 版本；然而，在 2018 年 8 月 2 日與另一家中國社交媒體服務 Musical.ly 合併後，它才在包括美國在內的全球範圍內提供。 TikTok 和抖音擁有幾乎相同的使...
Twitch
twitch.tv
Twitch 是亞馬遜子公司 Twitch Interactive 營運的視訊直播服務。該網站於 2011 年 6 月推出，是大眾興趣串流平台 Justin.tv 的衍生產品，主要專注於視訊遊戲直播，除了音樂廣播、創意內容之外，還包括電子競技比賽的直播，以及最近的“在現實生活中」的流。網站上的內容可以即時觀看，也可以透過隨選視訊觀看。 Twitch 的受歡迎程度超過了其大眾興趣的同類產品。 2013年10月，該網站擁有4500萬獨立瀏覽者，到2014年2月，它被認為是美國互聯網峰值流量的第四大來源。同時，Justin.tv 的母公司更名為 Twitch Interactive，以代表焦點的轉...
Rumble
rumble.com
Rumble 是您的版權管理影片平台。託管、分發您所有的專業、社交和病毒影片並從中獲利。
抖音
douyin.com
抖音是個幫助使用者表達自我，記錄美好生活的短影片平台。
Dailymotion
dailymotion.com
Dailymotion 是法國影片分享技術平台，主要由維旺迪 (Vivendi) 擁有。北美發布合作夥伴包括 BBC News、VICE、Bloomberg 和 Hearst Digital Media。 Dailymotion 在全球提供 25 種語言和 43 個在地化版本，其中包括本地主頁和本地內容。它每月擁有超過 3 億獨立用戶。
优酷
youku.com
影片服務平台,提供影片播放,影片發布,影片搜尋,影片分享 Youku is a video hosting service based in Beijing, China.
Wistia
wistia.com
Wistia Inc. 是一家位於麻薩諸塞州劍橋的視訊軟體公司。 Wistia 為企業提供影片託管服務，並具有分析和行銷功能。截至 2017 年，據稱有 30 萬家公司使用 Wistia。截至 2018 年，Wistia 擁有 87 名員工。
Cloudflare Stream
cloudflare.com
無伺服器直播和點播視訊串流 - 使用一個 API 上傳、儲存、編碼和交付直播和點播視頻 - 從 Cloudflare 的全球網路即時串流視頻 - 不到 5 分鐘即可立即開始直播
Embed.so
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