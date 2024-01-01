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Videowise 是一個電子商務視訊平台，可幫助品牌和零售商在線上商店上創建互動式和可購物的視訊體驗，以提高參與度和轉換率。與傳統視訊平台不同，Videowise 提供以商業為中心的視訊基礎設施，可保護頁面速度、透過自動化節省商家時間，並透過進階視訊分析提供更多見解。使用 Videowise 的向上滑動視訊播放列表，品牌和零售商可以透過互動式產品發現來吸引購物者，並更好地傳達其產品的價值主張，從而不可避免地推動銷售成長。
目錄:
Business
評審管理軟體

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