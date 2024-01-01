替代項 - Vibe.co

xAmplify

xamplify.com

xAmplify 是一個專為簡單性而設計的通路行銷自動化平台，可協助您吸引合作夥伴、產生合作夥伴主導的銷售線索並使您的合作夥伴能夠達成交易。它適用於通路成熟度的任何階段。 憑藉數十年的經驗，xAmplify 的設計充分考慮了您的合作夥伴的需求。他們一直在原地踏步，牢記自己的問題和挑戰。他們建立了一個平台來自動執行您的合作夥伴必須執行的行銷任務，例如發起活動和品牌內容。