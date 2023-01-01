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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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AI照片增強和編輯工具提供商 VanceAI提供AI增強、放大、銳利化、去噪、背景去除等功能，只需一鍵將您的雙手從複雜的照片處理中解放出來。所有 AI 工具均可在 Windows、macOS、Android 和 iOS 上使用。 讓我們從AI升級開始VanceAI之旅吧！

網站： vanceai.com

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