替代項 - UX Sniff

UserQ - Tester

userq.com

UserQ 是第一個完全遠端使用者研究解決方案，可滿足中東和北非研究人員和測試人員的需求 - 提供阿拉伯語和英語測試選項，並利用一組本地測試人員。我們的使命是讓中東和北非地區的每個品牌、經理和研究人員都能進行使用者體驗研究。使用我們的 UserQ 面板，您可以即時存取中東和北非地區超過 10K 的用戶，這些用戶來自 100 個國家和不同的人口統計資料。您可以從與您的目標受眾相符的各種品質測試人員中招募。我們的遠端測試工具包括最受歡迎的解決方案，可在數小時內從目標用戶獲得各種回饋。 UserQ 讓您輕鬆建立卡片分類、樹測試、偏好測試、原型測試等等。我們所有的測試工具都可以用英語或阿拉伯語創建和發...