替代項 - UserWise
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。AfterShip 於 2014 年 5 月獲得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 萬美元 A 輪投資。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
Duda
duda.co
使用 Duda 專業網站建立器大規模建立和銷售高轉換率網站。開始免費試用。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Leadpages
leadpages.com
上線並透過 Leadpages 實現成長 全球小型企業的首選。 輕鬆建立無程式碼網站、高轉換率登陸頁面、彈出視窗、警報欄等。
Instapage
instapage.com
透過唯一旨在大規模創建、個人化和優化點擊後著陸頁的著陸頁平台，將您的廣告點擊轉換為轉換。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Convert.com
convert.com
A/B 測試軟體 Convert.com - 專注於使用 A/B 測試軟體、多變量測試軟體或對比測試軟體進行轉換率最佳化的代理商和電子商務公司的最佳解決方案。
Litmus
litmus.com
Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
User.com
user.com
User.com 是一款先進的行銷和銷售自動化軟體。我們幫助公司簡化內部流程並更快地發展業務。
GoZen
gozen.io
利用人工智慧驅動的自然成長平台將您的銷售額和收入提高 10 倍。 透過創建 SEO 友善的內容、建立受眾、自動化參與和銷售，在沒有廣告的情況下有機地發展您的業務。
Mutiny
mutinyhq.com
將您的網站變成您的第一收入管道。 95% 的網路訪客不會在您的通用網站上進行轉換。 Mutiny 可以輕鬆地在您的網站上定位和轉換更多 B2B 買家，無需程式碼網路個人化。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
AutoOptimize
autooptimize.ai
透過自動 A/B 測試優化您的網站。 AutoOptimize 為您提供 50 個高效能範本 A/B 測試，經證明可在 90 天內將轉換率提高高達 30%。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
Apptimize
apptimize.com
了解具有前瞻性思維的產品團隊如何透過 Apptimize 的行動 A/B 測試和發布管理平台推動數據驅動的成長。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
Appcues
appcues.com
用戶入門只是一個開始。 Appcues 讓產品主導的團隊能夠在沒有開發人員的情況下衡量和提高產品採用率。建立一個免費帳戶即可開始。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速發展的人工智慧實驗、個人化和功能管理解決方案提供商，可協助企業快速增加收入。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款網路分析軟體，用於自動設定、審核、維護和分析日常 Google Analytics 任務，以分析和優化線上行銷活動。
Regie.ai
regie.ai
完全個人化的銷售推廣已經到來。使用 Regie.ai 在幾秒鐘內傳遞相關的銷售訊息。
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home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
Flagsmith
flagsmith.com
功能標誌和遠端配置服務。自信地發布功能；跨 Web、行動和伺服器端應用程式管理功能標誌。使用我們的託管 API、部署到您自己的私有雲或在本地運行。
Persado
persado.com
Persado 的企業人工智慧生成語言平台可提供效能更高的內容，十分之九以上。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。