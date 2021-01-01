替代項 - UserWise

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。