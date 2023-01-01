替代項 - useArtemis
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是尋找和驗證專業電子郵件地址的領先解決方案。開始使用 Hunter 並與對您的業務重要的人建立聯繫。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Clay
clay.com
從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Kaspr
kaspr.io
花更少的時間尋找客戶並完成您的配額。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 擴充功能和儀表板，可讓您在幾秒鐘內存取 B2B 聯絡人資料。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售外展自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件外展活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Closely
closelyhq.com
最佳 LinkedIn 自動化工具：✔️建立個人化行銷活動✔️管理銷售管道✔️追蹤生產力✔️與 CRM 工具在本地整合。 ⭐50 個免費積分。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一個 B2B 銷售探勘工具平台。尋找潛在客戶數據，追蹤購買訊號，並為出站勘探提供個人化的冷外展服務。
Cognism
cognism.com
與您的完美搭檔建立聯繫。利用市場上最優質的銷售情報與目標客戶和聯絡人開始有意義的對話。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從財富 500 強高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。 Chrome 擴充功能 - 在網路上尋找任何聯絡資料檔案豐富 -...
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 幫助您向經過驗證的潛在客戶發送無限量的電子郵件，從而增強您的外展能力。我們確定正確的潛在客戶目標、個人化您的電子郵件並追蹤您的行銷活動結果，以便您實現不可阻擋的成長。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前稱為 Leadleader）是一個進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供尋找潛在客戶和達成交易所需的數據、應用程式和見解。
Luna.ai
luna.ai
尋找完美的潛在客戶，發送令人興奮的電子郵件。 渴望比僅依靠個人關係更快地擴大規模，而無需費時尋找潛在客戶的麻煩？ Luna 的人工智慧透過建議可產生結果的高度個人化的電子郵件，徹底改變了您尋找潛在客戶並與他們互動的方式。
Clearout
clearout.io
大量電子郵件驗證 - 準確率超過 98%，符合 GDPR 標準，刪除垃圾郵件陷阱，濫用電子郵件驗證器，電子郵件查找器，即時 API 99.9% 正常運行時間 - 100 個積分免費試用！
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse contact is a reverse email lookup tool designed to optimize your data enrichment process. Using just an email address, our tool can find the LinkedIn profile associated with that contact and generate a list of employee/company-related information in a few clicks. Offering a unique search, CV...
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert is an intelligent lead generation tool that can find anyone's corporate email address and enrich it with data that drives conversion.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。我們創新且強大的平台為業務聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一種 SaaS 解決方案，可直接豐富、清理和糾正 CRM 中的數據，無需任何人工幹預。該解決方案僅在我們的專有演算法和測試伺服器上運行，與所有豐富解決方案不同，Dropcontact 沒有聯絡人資料庫。這使得 Dropcontact 成為唯一 100% GDPR 合規的解決方案。自動清理、自動重複偵測和合併以及資料豐富（電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 個人資料等）可以釋放銷售和行銷團隊的精力，讓他們能夠專注於核心業務。
ContactOut
contactout.com
您是否厭倦了為準確的 B2B 聯繫數據支付過高的費用，並希望有一個更具成本效益的解決方案？隆重介紹 ContactOut – 世界上最準確的聯絡人資料庫。尋找 3 億專業人士的電子郵件和電話號碼，包括 3000 萬家公司的 B2B 資料。我們的平台受到超過 76% 的財富 500 強公司（例如 Google、微軟和 Netflix）的 140 萬銷售、行銷和招聘專業人士的信賴。我們的主要功能在設計時充分考慮了用戶的需求，因此您可以輕鬆地：1) 使用我們的搜尋入口網站在一個地方快速找到優質潛在客戶2) 使用我們的Chrome 擴充功能增強您的LinkedIn 潛在客戶3 ) 使用我們的電子郵件個...
Lusha
lusha.com
Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個客戶的關鍵業務洞察 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯...
Warmly,
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Draup
draup.com
面向人才領導者的人工智慧平台和 B2B 銷售勘探軟體。 Draup 是銷售和人才領導者的首選人工智慧平台。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
amplemarket
amplemarket.com
當您專注於銷售時，Amplemarket 會處理繁瑣的任務。它是自動駕駛儀上的潛在客戶開發、電子郵件推廣和潛在客戶資格認證。
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工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。
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grata.com
與 Grata 一起打開中間市場。 Grata 提供無與倫比的資訊和存取權限，推動私人經濟發展。
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