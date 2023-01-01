替代項 - Uptics

Voyc

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Voyc 使受監管的公司能夠使用我們的語音分析 AI 軟體檢查聯絡中心的 100% 交互，幫助提高營運效率、捕捉投訴、識別弱勢客戶並提供卓越的客戶體驗。面對日益增加的監管壓力和消費者的不信任，金融服務公司必須監控 100% 的客戶互動。這是一個再熟悉不過的挑戰：公司如何確保 100% 的客戶通話得到有效監控以保證質量，並以可擴展、經濟高效且客觀準確的方式進行監控？ Voyc 可協助公司自動識別具有監管重要性的交互，例如投訴和弱勢客戶，指出需要特別關注的呼叫，提高代理績效並自動化 QA 工作流程。 Voyc 承諾快速實施、易於使用和銀行級安全性，致力於徹底改變您的品質保證流程。