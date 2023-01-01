替代項 - Upptic

ASOMobile

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ASOMobile 是開發人員、行銷人員和 ASO 專家的綜合行動應用程式分析工具。該平台是做什麼用的？ • 進行行動應用程式市場的行銷研究； • 關鍵字的選擇與分析（60多個國家）； • 競爭對手研究； • 追蹤應用程式的位置和搜尋查詢的應用程式內購買。與其他分析相比，我們的優勢是什麼？ • 最精確的搜尋查詢流量指標； • 最方便、最友善的使用者介面； • 用於進行行銷研究和尋找最有利可圖的利基市場的工具； • 追蹤App Store 的應用程式內購買情況； • 任何應用程式索引所依據的關鍵字的完整清單； • ASO 的創建速度快十倍； • 團隊的多重存取。 ASO 工具： • 搜尋查詢的選...