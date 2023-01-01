替代項 - Upollo

Sales.Rocks

sales.rocks

Sales.Rocks 是領先的銷售支援和自動化平台，其使命是改變日常銷售和行銷。該計畫於 2018 年底在荷蘭鹿特丹成立，團隊由 10 人組成。該平台提供高精度的公司​​和聯絡人數據。它基於先進的過濾系統，包括 50 多個數據過濾器。它全面概述了公司簡介，詳細介紹了公司基本資訊、銷售訊號、技術和聯絡資訊。 Sales.Rocks 資料庫提供了來自全球 241 多個國家和地區的 1.15 億多家公司和超過 2 億個聯絡人的完整資料。我們結合不同的工具，為整個銷售和行銷團隊提供完整的自動化平台，並透過先進的點滴行銷和 LinkedIn 自動化簡化他們的日常活動。我們協助特別提款權找到初步外展的線...