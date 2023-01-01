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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Unstop（以前稱為 Dare2Compete） Unstop（以前稱為Dare2Compete）為各個領域的學生和專業人士提供了與機構和公司互動的機會，透過參與創新和案例挑戰、黑客馬拉松、測驗、商業模擬等智力遊戲化活動來展示他們的才華並獲得聘用、認可和獎勵。

網站： unstop.com

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