替代項 - Unleash
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款人工智慧助手，可協助使用者在需要時在所有關聯的 Google 應用程式（包括 Gmail、Google 文件、Google 雲端硬碟、Google 日曆、Google 通訊錄等）中快速找到相關資訊。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混亂。不再需要持續不斷的 ping，不再需要瑣碎的會議，也不再需要尋找最新的文件。我們的工作中心連接了現代協作工具（維基、專案管理、團隊聊天等），並讓您可以協同使用它們。它以相同的方式連接人員和團隊，因此當他們不在同一個地方時也可以保持同步。這是新的工作方式。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Command E
getcommande.com
您的一切搜尋。 Command E 的思考速度和您一樣快。滿足您存取電腦和雲端中的所有內容的最新、最快的方式。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
nuclia
nuclia.com
將人工智慧搜尋和生成答案嵌入到您的產品中。 Nuclia API 可讓您從文件、文字和影片中獲得 100% 開箱即用的人工智慧搜尋和產生答案，同時保護您的資料隱私並避免幻覺。
Search.io
search.io
只需幾分鐘即可將機器學習支援的搜尋和發現添加到您的網站、電子商務商店或應用程式中。完全託管，14 天免費試用。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
Glean
glean.com
立即了解您的公司所掌握的資訊。 格萊恩是一位直覺的工作助手。搜尋公司的所有應用程序，準確找到您需要的內容並發現您應該了解的內容。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Conversica
conversica.com
Conversica 是為收入團隊提供對話式 AI 的領先供應商。使用收入數位助理在整個生命週期中釋放收入。
Findr
usefindr.com
通用搜尋您的所有應用程式。 Findr 是一款由人工智慧驅動的搜尋助手，可協助您同時搜尋所有應用程式。使用 Findr，您可以： 1. 減少搜尋資訊的時間。 2. 不再索取連結和文件 - 提高團隊協作和生產力。 3. 透過集中資料搜尋從單一視圖收集有關某個主題的參考資料
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io 使企業能夠利用業界領先的 UI 元件、即時部署變更的控制平面並提供可操作的搜尋分析來建立最佳的應用程式搜尋體驗。它可以與 Elasticsearch 和 OpenSearch 一起使用，開箱即用。
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search 透過生成式 AI 搜尋為整個企業解鎖洞察。新的人工智慧驅動的搜尋和分析引擎不僅提供結果，還提供背景、分析和對組織的深入理解。 Akooda Enterprise Search 專為輕鬆處理各種資料類型、格式和來源而定制，提供相關且適合上下文的答案。
Doofinder
doofinder.com
透過智慧網站搜尋升級您的電子商務 提供高度相關的人工智慧驅動的搜尋結果並優化客戶的購物體驗，同時提高您的銷售額。
Onna
onna.com
Onna 集中來自您喜愛的應用程式的數據，在一個地方提供精簡、簡化的搜尋和管理體驗。
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm 是一種搜尋即服務。我們的搜尋 API 為您的資料和文件提供網路規模、即時、全文、即時搜尋。 SeekStorm 是一種爬蟲即服務。高效能、專注的爬蟲程式可將任何網站轉換為具有結構化資料的JSON 文件與Lucene 相比，速度提高20 倍，有效負載提高200 倍與其他SaaS 相比，每美元花費的查詢和文檔數量多30 倍
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全託管和託管服務 OpenSearch 是一個強大的搜尋和分析套件，可讓資料擷取、日誌記錄、搜尋、聚合、檢視和分析。這些功能支援各種有價值的用例，例如日誌記錄和應用程式搜尋。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一個 100% 開源解決方案，這意味著您將受益於社群創新和供應商選擇，同時也受益於我們易於使用的自動化平台和專家支援。只需幾分鐘即可將我們的託管 OpenSearch 解決方案整合到您目前的工作流程中，並釋放您的寶貴資源，以專注於應用程式堆疊的其餘部分。
Bonsai
bonsai.io
Bonsai 透過專家部署、持續維護以及 Elasticsearch 或 OpenSearch 的最大資料安全性，讓您的搜尋保持常青。
Vectara
vectara.com
Vectara 是一個由法學碩士支援的對話式搜尋和知識發現平台，可讓企業對自己的資料進行智慧對話（想想 ChatGPT，但針對的是您的資料）。該平台以開發人員為先，提供簡單的 API，讓開發人員存取具有業界領先相關性的尖端 NLU（自然語言理解）技術。借助 Vectara 的“Grounded Generation”，企業可以快速、安全且經濟地將一流的語義搜尋和問答整合到其應用程式、知識庫、網站、聊天機器人或支援服務台中。 「即時索引」、「交叉注意力神經重新排序」和「抽象摘要」等功能確保始終可以訪問最新信息，並且只向用戶呈現最相關的答案。此外，結果以自然語言進行總結並提供引用，使用戶能夠理解並...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch 使開發人員和業務團隊能夠創建最直覺的搜尋體驗，從而提高基於搜尋的轉換
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch 是 GoLinks 製造商推出的生成式人工智慧企業搜尋平台。 GoSearch 連接 100 多個個人和公司應用程序，提供單一、統一的搜尋介面 - 由生成式 AI 提供支持，可從多個來源總結見解。無論查詢是“如何重置我的密碼”還是“q4 路線圖”，GoSearch 都會像 Google 一樣根據相關性顯示資源：內部文件、人員、任務、聊天對話等。生成式人工智慧總結個人和公司資源中包含的相關背景和信息，以提供全面的答案——包括組織中合適的人員和位置，您可以在其中發現更多知識。 GoSearch 的內建對話助理 GoAI 將您的搜尋轉換為互動式聊天，支援後續行動並傳回來自組織的連接...
Miso.ai
miso.ai
Miso 讓 Google 和 Amazon 等平台的機器學習超級能力民主化，因此任何團隊都可以為其整個用戶旅程快速建立可擴展且統一的搜尋、發現和參與。與傳統解決方案不同，Miso 可以 100% 匿名進行個人化——無需追蹤用戶或挖掘資料。