Unity Retail 為賣家提供端到端電子商務營運的自動化履行解決方案，包括運輸、追蹤和 COD 收款，從而為賣家提供支援。透過註冊，賣家可以在一個地方訪問巴基斯坦最大的快遞服務，並且能夠將貨物運送到任何他們想要的地方。 Unity Retail 每次都選擇合適的快遞公司，幫助賣家提升交貨能力。

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