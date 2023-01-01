Unity Retail
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離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Unity Retail 為賣家提供端到端電子商務營運的自動化履行解決方案，包括運輸、追蹤和 COD 收款，從而為賣家提供支援。透過註冊，賣家可以在一個地方訪問巴基斯坦最大的快遞服務，並且能夠將貨物運送到任何他們想要的地方。 Unity Retail 每次都選擇合適的快遞公司，幫助賣家提升交貨能力。
網站： unityretail.com
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