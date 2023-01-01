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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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加入全球2000 萬名學生的行列，使用學生優惠券應用程式UNiDAYS，享受令人驚嘆的學生和畢業生優惠，例如免費送貨、促銷代碼、優惠券、免費贈品、贈品等，以省錢並充分享受大學生活！透過 UNiDAYS，您還可以找到專業的學習、學習和健康工具。

網站： myunidays.com

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