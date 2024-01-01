替代項 - UMR
ADP
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ADP 提供業界領先的線上薪資和人力資源解決方案，以及稅務、合規、福利管理等。透過 ADP 獲得最佳效果。
Empower
empower.com
我們隨時幫助您實現所有財務目標—從現在的財務狀況到您未來想像的退休生活。
LunaProxy
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LunaProxy 是最好、最便宜的住宅代理服務提供者之一，擁有超過 2 億個住宅和靜態代理，為您的抓取代理用例提供優勢！
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ 是一個員工福利報價系統，可幫助經紀人為雇主報價員工福利。
MMChr
mmchr.com
專門從事人力資源和勞動法合規的人力資源外包和顧問公司。
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits 是一個企業福利和新機會的平台。我們幫助您提高業務效率並提高員工的敬業度。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力資源、薪資和薪資管理、員工福利和福利管理、401(k)、工人薪資和人力資源解決方案。
TraceGenie
tracegenie.co.za
退休基金產業追蹤服務提供者 無法追蹤的會員：基金首席官員的惡夢 我們有一個共同的目標，讓 TraceGenie 協助您的基金。我們的費用與市場相關，透過使用 TraceGenie 平台，您可以放心獲得全面的控制和責任、快速的周轉時間、最小的詐欺風險，並且知道您的指示掌握在最有能力的手中，讓您高枕無憂
Bennie
bennie.com
Bennie 的全球福利平台透過一系列現代化解決方案（包括諮詢、保險和輔導）幫助雇主、員工及其家屬蓬勃發展。 Bennie 受到世界上最具創新力的公司的信賴，它是超越傳統福利的一站式解決方案，包括員工輔導、財產和意外傷害保險等。 Bennie 應用程式是員工輕鬆尋找和了解福利資訊的首選資源。從查看 ID 卡到尋找網路內供應商，再到瀏覽 Bennie’s Marketplace，會員可以輕鬆獲得所需的福利資訊和工具。 Bennie 的醫療保健禮賓服務 Ask Bennie 是為會員提供專門支援的終極工具。會員可以直接在應用程式上與 Ask Bennie Advocate 聊天，以獲得有關開放註冊...
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub 是美國市場上排名第一的線上福利入口網站和員工折扣市場。
Inspira Financial
inspirafinancial.com
關於 Inspira Financial Inspira Financial 提供健康、財富、退休和福利解決方案，加強和簡化健康和財富之旅。 Inspira 擁有超過700 萬名客戶，託管超過620 億美元的資產，與數千名雇主、計畫發起人、記錄管理人、TPA 和其他機構合作夥伴合作，幫助他們關心的人規劃、儲蓄和投資，打造更光明的未來。 Inspira 透過我們的自動展期服務、健康儲蓄帳戶、緊急儲蓄基金、託管服務等不懈地追求為所有人帶來更好的結果。了解更多信息，請訪問 inspirafinancial.com。
Lumity Benefits
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Lumity 的現代福利解決方案將專門的服務和專業知識與強大的數據洞察力和技術相結合，以減輕雇主和員工管理和選擇健康計劃和福利的痛苦。