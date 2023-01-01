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使用 WebCatalog 上「Ultradox」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

借助 Ultradox，您可以自動執行繁瑣的任務並創建自己的企業應用程序，而無需僱用開發團隊。工作流程和範本引擎的獨特組合可讓您在流程中合併、傳送和列印文件、產生網站或發送回應式電子郵件。

網站： ultradox.com

免責聲明：WebCatalog 與 Ultradox 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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