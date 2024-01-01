替代項 - UiPath
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是網路上最直覺的協作和任務管理工具。註冊、邀請您的團隊並開始工作。無需培訓。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智慧和網路思維產生想法和洞察力。 InfraNodus 結合了文字分析、網路視覺化和 GPT-3 AI，幫助您研究話語，增強您的閱讀、寫作和研究工作流程。 從多個導入來源獲取任何文本的摘要概述，揭示主要主題及其之間的關係，識別模式和差距，發現正確的問題以推進您的思考和研究。
Riku.AI
riku.ai
嘗試人工智慧 一個遊樂場，多個提供者。 Riku 是你的人工智慧的寶庫。創作以及保存、分發和試驗最新技術的地方。 Riku 是利用 NLP 技術建立自訂模型的一站式解決方案。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Aha!
aha.io
登入您的啊哈！工作區。還沒有帳戶？註冊世界排名第一的路線圖軟體的 30 天免費試用版。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 讓清理、標記和視覺化客戶回饋變得簡單 — 所有這些都在一個地方完成。 由尖端人工智慧提供支援。
Prolific
prolific.com
按需、自助資料收集。 Prolific 幫助您招募高品質的研究參與者來參與您的研究、調查或實驗。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款產品管理工具，使產品經理能夠在一個與當今最常用平台整合的專用工具中完成回饋擷取、規劃、決策、路線圖等工作。 Craft.io 成為產品記錄系統：支援重要產品決策的權威資料來源，使產品經理更有自信、影響利害關係人並以權威領導。
Minitab Engage
minitab.com
達到。唯一旨在啟動、追蹤、管理和共享從創意生成到執行的創新和改進計劃的解決方案。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是產品管理軟體，幫助產品經理制定產品策略。輕鬆管理團隊、客戶和路線圖。免費試用！
Canny
canny.io
Canny 可協助您收集和組織功能請求，以便更好地了解客戶需求並確定路線圖的優先順序。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精簡、最快、最可靠的在地化平台。 利用可擴展軟體在地化平台的強大功能，可靠地進入新市場，實現成長，避免任何麻煩。
Deep Block
deepblock.net
人工智慧最簡單的方法。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自動化專業人員的無程式碼人工智慧。 最後，這是一個一體化平台，無需程式碼即可為文字和文件流程建立企業級人工智慧自動化。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 是一種處理創意的新方式。它更快、更有效率，讓您從頭到尾建立完全可自訂的創意管理流程。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屢獲殊榮的人工智慧資料擷取軟體。透過結合電腦視覺和自然語言處理 (NLP)，我們的人工智慧模型能夠以前所未有的準確性理解和解釋任何類型的文件。我們的技術為自動資料擷取設定了新標準：類似人類的準確性，無需繁瑣的配置和設定。只要上傳文檔，系統就會擷取相關訊息，讓結構化資料觸手可及。與下游系統的無縫整合可以輕鬆改變業務流程，同時節省金錢和時間。獲獎者 - Credit Strategy 貸款獎，2023 年“最佳技術合作夥伴”。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale 是領先的創新管理軟體平台。我們幫助政府、企業、大學共同創造美好未來。今天探索一下。