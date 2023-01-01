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使用 WebCatalog 上「Tulsi」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Tulsi 軟體是運作和管理以專案為基礎的業務的最簡單方法。適用於全球加工、回收、批發、分銷、零售、製造和電子商務領域的小型企業。 Tulsi 可協助您輕鬆追蹤各個倉庫中的庫存、管理訂單、發票、運輸、物料清單、合約、取得報告等。您始終可以透過電子郵件、電話或聊天獲得世界一流的支援。

網站： my.tulsisoftware.com

免責聲明：WebCatalog 與 Tulsi 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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