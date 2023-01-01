替代項 - Tubi
Netflix
netflix.com
在線觀看 Netflix 電影和電視節目或直接串流傳輸到您的智慧電視、遊戲機、PC、Mac、手機、平板電腦等。
HiTV
gohitv.com
在線免費觀看最新韓劇，並附有高清英文字幕。觀賞全網最快更新的韓劇。支援多種設備。在 HiTV 上享受最佳的觀賞體驗。
Loklok
loklok.com
Loklok是一站式影片串流平台，讓您觀賞世界各地的電視節目、電影、動漫！獨家電影種類豐富，多語言字幕任你選擇，超高清4k畫質，每日熱門新片發布！-樂洛克
Disney+
disneyplus.com
隨時了解 Disney+ 的最新動態：迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰和國家地理電影和節目的終極串流目的地。
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema - 觀看您最喜歡的高清電視節目、電影、兒童、音樂視頻- 印地語、泰米爾語、孟加拉語、卡納達語、馬拉地語、Bhojpuri with Colors、Sony、Zee、MTV、Disney 。
Amazon Prime Video
primevideo.com
享受獨家亞馬遜原創作品以及熱門電影和電視節目。隨時隨地觀看。開始你的免費試用。
MX Player
mxplayer.in
MX Player 是印度最好的 OTT 平台之一，是免費的視訊串流服務，您可以在筆記型電腦、電視、手機和其他智慧型裝置上享受。
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar 是印度最大的優質串流媒體平台，擁有 17 種語言的超過 100,000 小時的電視劇和電影，並覆蓋全球每項重大體育賽事。
HBO Max
hbomax.com
向 HBO Max 打個招呼，這是一個串流媒體平台，將所有 HBO 內容與更多您喜愛的電影和電視劇以及新的 Max Originals 捆綁在一起。
Hulu
hulu.com
在線觀看電視節目和電影。在您喜愛的裝置上播放《南方公園》、《帝國》、《週六夜現場》、《摩登家庭》的電視影集和熱門電影。立即開始免費試用。隨時取消。
Showmax
showmax.com
Showmax 是一項線上訂閱隨選視訊服務，於 2015 年 8 月 19 日在南非推出。Showmax 採用在地化策略來與老牌視訊點播競爭對手競爭，重點關注本地內容以及與行動電信公司的合作夥伴關係。
Peacock TV
peacocktv.com
使用 Peacock 在線觀看電視節目和電影。串流媒體播放標誌性節目和電影、獨家 Peacock 原創作品、現場新聞和體育賽事等。
Rakuten Viki
viki.com
免費線上看亞洲電視節目和電影！韓國電視劇、中國電視劇、台灣電視劇、日本電視劇、Soompi 的 Kpop 和 Kdrama 新聞和活動以及原創作品 - 配有英語和其他語言字幕。
iQIYI
iq.com
愛奇藝（愛奇藝，愛奇藝）是全球領先的影視串流網站，提供包含各種電視劇、電影、節目、動漫等優質內容的OTT服務。我們優質的內容和服務讓您隨時隨地隨心所欲地觀賞。
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ 是一項由 Apple Inc. 擁有和經營的美國訂閱串流媒體服務。於 2019 年 11 月 1 日推出，提供一系列名為 Apple Originals 的原創電影和電視連續劇。
Max
max.com
Max 是 HBO、熱門影集、電影、真人秀等節目的觀眾。 一切都在這裡。標誌性劇集、獲獎電影、新鮮原創作品和家庭最愛，以哈利波特、DC 宇宙和 HBO 的世界為特色。探索適合各種心情的最佳娛樂。隆重介紹 Max——值得一看的人物。
FPT Play
fptplay.vn
隨時隨地24小時觀賞無限專題片、持續更新的新電影和線上電視劇、VTV、體育節目。
Hulu Japan
hulu.jp
Hulu 無限制觀看熱門電視劇、電影、動漫等 | Hulu是一項線上影片分發服務，可讓您欣賞超過10萬部電影、電視節目、動漫和綜藝節目。您可以在連接到網路的智慧型手機、平板電腦、電視、電腦等上觀看。